В Южно-Сахалинске проходит областной семинар по развитию школьных волонтёрских отрядов
Создание волонтёрской системы в образовательных организациях Сахалинской области обсуждается на областном семинаре, который начал работу 24 января в Южно-Сахалинске на базе Областного центра внешкольной воспитательной работы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
Участие в форуме принимают около ста человек из разных районов островного региона, в том числе с Курильских островов. Это работники домов и центров детского творчества и общеобразовательных школ – педагоги дополнительного образования, школьные кураторы, заместители директоров, учителя, психологи, социальные педагоги и так далее.
– Год волонтёра в России завершился, но волонтёрское движение, в том числе школьное, только набирает силу, – подчеркнула, открывая мероприятие, заместитель директора Областного центра внешкольной воспитательной работы Татьяна Герус. – И данный семинар, без сомнения, сыграет большую роль в организации деятельности волонтёрских отрядов при образовательных организациях области.
В течение двух дней будут заслушиваться доклады специалистов, произойдёт обсуждение вопросов на дискуссионной площадке. Одной из ключевых тем станет роль в волонтёрском движении Российского движения школьников, которое также развивается в Сахалинской области.
Как рассказала координатор островного филиала Российского движения школьников Татьяна Пономаренко, по завершении семинара состоится конференция регионального отделения РДШ, на которой произойдут выборы регионального совета и председателя сроком на три года. Многие из участников семинара уже являются школьными или муниципальными кураторами РДШ.
Кроме того, в программе семинара значится ряд других вопросов:
- Об итогах Года волонтёра в Сахалинской области и планах на 2019 год;
- Об участии школьников региона в проектах Всероссийского движения «Волонтёры-медики»;
- Об участии руководителей школьных волонтёрских отрядов школьных кураторов Российского движения школьников в проекте «Узнай.PRO», реализуемого АНО «Центр стратегического анализа» при поддержке Фонда президентских грантов и Ассоциации волонтерских центров;
- Об организации деятельности областного клуба школьных волонтёров «Остров Добра» в 2019 году;
- Разработка плана проведения мероприятий в сфере школьного добровольческого (волонтёрского) движения в 2019 году.
Также будет продемонстрирован документальный фильм «Я – волонтёр. Истории неравнодушных людей», организована дискуссионная площадка, пройдёт экскурсия в музейную комнату при ОЦВВР по истории внешкольного образования в Сахалинской области. Итоги работы семинара будут подведены 25 января.
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