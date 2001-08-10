В Южно-Сахалинске проходит областной семинар по развитию школьных волонтёрских отрядов

Создание волонтёрской системы в образовательных организациях Сахалинской области обсуждается на областном семинаре, который начал работу 24 января в Южно-Сахалинске на базе Областного центра внешкольной воспитательной работы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

Участие в форуме принимают около ста человек из разных районов островного региона, в том числе с Курильских островов. Это работники домов и центров детского творчества и общеобразовательных школ – педагоги дополнительного образования, школьные кураторы, заместители директоров, учителя, психологи, социальные педагоги и так далее.

– Год волонтёра в России завершился, но волонтёрское движение, в том числе школьное, только набирает силу, – подчеркнула, открывая мероприятие, заместитель директора Областного центра внешкольной воспитательной работы Татьяна Герус. – И данный семинар, без сомнения, сыграет большую роль в организации деятельности волонтёрских отрядов при образовательных организациях области.

В течение двух дней будут заслушиваться доклады специалистов, произойдёт обсуждение вопросов на дискуссионной площадке. Одной из ключевых тем станет роль в волонтёрском движении Российского движения школьников, которое также развивается в Сахалинской области.

Как рассказала координатор островного филиала Российского движения школьников Татьяна Пономаренко, по завершении семинара состоится конференция регионального отделения РДШ, на которой произойдут выборы регионального совета и председателя сроком на три года. Многие из участников семинара уже являются школьными или муниципальными кураторами РДШ.

Кроме того, в программе семинара значится ряд других вопросов:

Об итогах Года волонтёра в Сахалинской области и планах на 2019 год;

Об участии школьников региона в проектах Всероссийского движения «Волонтёры-медики»;

Об участии руководителей школьных волонтёрских отрядов школьных кураторов Российского движения школьников в проекте «Узнай.PRO», реализуемого АНО «Центр стратегического анализа» при поддержке Фонда президентских грантов и Ассоциации волонтерских центров;

Об организации деятельности областного клуба школьных волонтёров «Остров Добра» в 2019 году;

Разработка плана проведения мероприятий в сфере школьного добровольческого (волонтёрского) движения в 2019 году.

Также будет продемонстрирован документальный фильм «Я – волонтёр. Истории неравнодушных людей», организована дискуссионная площадка, пройдёт экскурсия в музейную комнату при ОЦВВР по истории внешкольного образования в Сахалинской области. Итоги работы семинара будут подведены 25 января.