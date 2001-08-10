Сахалинские экологи проверили состояние косаток в

24 января 2019 года. В конце прошлой неделив "центре адаптации морских млекопитающих" в бухте Средняя под Находкой (Приморский край), больше известном как "китовая тюрьма", прошла проверка, организованная Приморским управлением Пограничной службы ФСБ России. К участию в ней были привлечены ведущие российские эксперты по биологии, экологии, ветеринарии и содержанию в неволе китообразных, сообщили в "Эковахте Сахалина".



Напомним, последняя проверка "центра адаптации" с участием профильных специалистов прошла ровно месяц назад, 19 декабря 2018 года. Она была организована Приморским управлением Следственного комитета России, который тогда сообщал, что все животные в хорошем состоянии, их стало меньше на три особи белухи, а жизни и здоровью оставшихся ничто не угрожает. Представители Следкома также отмечали, что бухта, в которой находятся вольеры с млекопитающими, зимой не замерзает.



18-19 января 2019 года эксперты, приглашенные Приморским погрануправлением, осмотрели косаток и белух, и вольеры, в которых они содержатся; собрали значительный объем данных, в том числе образцы кожи всех 11 косаток для генетического исследования, образцы выдохов животных и мазки с поверхности кожи поврежденных участков тела для выявления болезнетворных микроорганизмов, пробы воды в вольерах, образцы вокализаций (звуков, издаваемых животными) и большой объем фото- и видеоматериалов для последующего тщательного анализа.



На момент проверки бухта Средняя в целом действительно не была замерзшей, однако весь "центр адаптации" вместе с прилегающей к нему акваторией был полностью покрыт плотным льдом толщиной несколько сантиметров. Это является большой проблемой для всех вольеров (как открытых, с белухами, так и закрытых, с косатками), и на борьбу со льдом работники "центра" тратят огромные усилия. Они вынуждены использовать тепловые пушки и компрессоры, разгоняющие воду и вручную ежедневно убирать лед из вольеров. Белуха привычна к жизни в условиях льда, но она абсолютно не приспособлена к его постоянной обколке и расчистке людьми в непосредственной близости от себя. Эта работа создает беспокойство и является потенциальным источником сильного стресса для животных, о чем может свидетельствовать их поведение. Так, во время проверки в одном из небольших вольеров с белухами одновременно 12 человек ломами долбили лед и перекидывали его куски через ограждение – и в этом вольере животные проводили под водой намного больше времени и двигались заметно менее активно, чем в соседних.



В отличие от белух, которые в процессе эволюции приспособились к холоду и даже не имеют спинного плавника (через него китообразные теряют тепло, он чувствителен к охлаждению, т.к. не имеет жировой прослойки), косатки далеко не такие морозостойкие животные. В естественных условиях косатки северо-западной части Тихого океана до сих пор не наблюдались во льдах, однако в вольерах "центра адаптации" они вынуждены непосредственно с ним контактировать, что вероятно отразилось на состоянии их здоровья.



Так, самки Зина и Гайка и самец Тихон имеют заметные, необычные для косаток изменения кожи спинного плавника и спины (более светлые участки с неровными границами). Такие же изменения тех же участков тела, но большие по размеру и сильнее выраженные, частично с отслоением кожи, имеют самки Зоя и самая младшая из всех Александра, а также самец Леха. Но особенно в этом отношении выделяется самец по имени Кирилл – у него измененные участки поверхности тела занимают частично плавник и верхнюю часть спины за плавником, при этом кожа с них слезает крупными лоскутами.



Изменения кожи могут быть связаны с линькой – естественной сменой наружных слоев кожи, но в форме отслоения целых кусков это наблюдается у гренландских китов и кашалотов, а у косаток такие процессы в природе встречаются редко. В данном случае это может быть следствием термотравм (переохлаждений и обморожений). Это вполне вероятно, учитывая, что в закрытых "косаточьих" вольерах ночью сильно охлаждается температура и накапливается шуга – мелкий лед, несмотря на все усилия работников "центра адаптации" по предотвращению оледенения. Некоторые косатки имеют и другие, по виду округлые повреждения кожи, что может быть следствием грибковых заболеваний. Взятые у животных пробы (соскобы) позволят более точно определить, имеются ли у них заболевания кожи и какие.



У косатки Лехи между грудными плавниками и на других участках поверхности нижней части тела отмечены трещины и царапины кожи, которые могли быть получены при перегрузке животного. Возможно такие повреждения есть и у других косаток, но точно установить это крайне трудно, поскольку осмотреть область живота у всех крайне сложно.



Специалисты, имеющие данные предыдущих проверок "центра адаптации", отмечают, что ранее кожа животных почти не имела заметных повреждений. Сейчас же состояние кожных покровов как минимум 6 из 11 косаток изменилось.



Общее физическое состояние большинства косаток по визуальным признакам можно назвать в целом удовлетворительным, но состояние Кирилла вызывает большую тревогу. Он совсем неактивен, выглядит больным и подолгу «висит», выставив на поверхность часть спины и соприкасаясь с ледяной шугой, что может вызывать переохлаждение. Низкая температура на фоне гиподинамии может считаться наиболее вероятной причиной повреждения кожных покровов, которые у Кирилла проявляются больше всего. У него особое затяжное, так называемое "щадящее" дыхание, которое может быть признаком воспаления легких или других заболеваний внутренних органов. Рядом с его спинным плавником видны изменения кожи, похожие на следы от инъекций, что может свидетельствовать о лечебных процедурах. Прояснить состояние здоровья всех животных помогут взятые у них пробы выдохов и кожи, на исследование которых требуется время.



Косатки разделены на три группы по 3,4 и 4 животных, общаются друг с другом и, судя по всему, с животными из соседних вольеров тоже. Все животные принимают пищу, их кормят сельдью и горбушей, что является приемлемым кормом в условиях содержания в неволе, однако ненормальным для всех этих косаток, поскольку они с очень большой вероятностью относятся к плотоядной популяции, и в природных условиях питаются другими морскими млекопитающими (тюленями, морскими котиками и даже китами).



Визуальный осмотр и подсчет белух показал, что их количество со времени прошлой проверки не изменилось, их по-прежнему 87 особей. Однако у них появились изменения внешнего вида, хотя и не столь ярко выраженные, как у косаток. Так, у многих из них в районе задней части головы, шеи и дыхала появилось множество странных темных точек, чего обычно не наблюдается у белух, содержащихся в условиях неволи в дельфинариях. У одной белухи замечены признаки похудения – в области шеи появилось выраженное снижение жирового слоя, не характерное для здорового, нормально питающегося животного. Но в целом, по предварительным данным, общее состояние белух оценивается как более благоприятное, чем косаток. Все они принимают пищу – также сельдь и горбушу. Среди белух присутствовали животные возрастом от менее года до 3-4 лет. Количество особей, родившихся в 2018 году, так называемых "сеголетков" на момент отлова, будет уточнено после тщательного анализа фото и видеоматериалов.



Как большой недостаток, создающий угрозу животным, специалисты отметили полное отсутствие в "центре адаптации" санитарно-гигиенических средств и мероприятий, направленных на недопущение попадания патогенных микроорганизмов в вольеры к животным, в частности дезбарьеров и дезковриков, пропитанных обеззараживающей жидкостью, на въезде и входе в "центр", а также на входах в каждый вольер.



Также к местам содержания разных животных нет раздельного входа, проход ко всем вольерам возможен только через первый вольер с косатками, где содержатся Кирилл, Александра и Витас. Ежедневно мимо них проходит множество работников "центра", перетаскивающих различное оборудование, инструменты для уборки льда и тяжелые тачки с рыбой, что является фактором беспокойства и, потенциально, стресса для этих косаток.



Детальные, обоснованные заключения специалисты дадут позднее, когда обработают всю полученную информацию и проведут исследования собранных проб.