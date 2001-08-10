Студенчество Южно-Сахалинска поздравляют с праздником
По неизменной традиции исполнение гимна «Гаудеамус» открыло торжественную церемонию награждения лучших студентов и объединений СахГУ. Благодарственные письма и грамоты получили более 300 учащихся. Сегодня праздничные мероприятия по случаю Дня российского студенчества проходят во всех вузах страны, сообщили ТИА «Острова» в мэрии..
- Вы должны понимать, что именно сейчас, трудясь в аудиториях, вы определяете дорогу в свое успешное будущее. Студенты СахГУ всегда громко заявляют о себе в учебной, научной, общественной и творческой деятельности. Уверена, что ваше поколение укрепит эти славные традиции родного вуза, - отметила в приветственном слове и. о. мэра Южно-Сахалинска Наталия Куприна. - Мы же с удовольствием будем ждать вас на предприятиях и в организациях Южно-Сахалинска. Я хочу пожелать вам прожить прекрасное время студенчества ярко, незабываемо, плодотворно! Легких сессий, надежных товарищей и исполнения всего задуманного!
В 1949 году в Южно-Сахалинске был открыт учительский институт, первый набор студентов составил всего 100 человек. Этот год станет юбилейным для крупнейшего вуза региона, учреждение отметит 70-летие. Сегодня студенты СахГУ осваивают более 50 программ высшего и среднего профессионального образования по естественно-научным, педагогическим, гуманитарным и инженерно-техническим направлениям.
Из поколения в поколение выпускники университета на деле подтверждают своими знаниями качество образования, успешно работают в различных отраслях экономики и социальной сферы Южно-Сахалинска. По данным мониторинга, показатели трудоустройства составляют 96%. Выпускники 2018 года трудоустроены на 85%, остальные продолжают обучение на следующем уровне образования, проходят срочную службу в армии или находятся в отпуске по уходу за ребенком.
В прошлом году модель студенческого самоуправления и воспитательной работы СахГУ признана лучшей на Дальнем Востоке. Университет постоянно расширяет границы сотрудничества с ведущими предприятиями, с российскими и зарубежными научно-исследовательскими центрами. Стабильно развивается ряд партнерских проектов СахГУ с организациями областного центра, которые занимаются научной деятельностью.
День российского студенчества, известный также как Татьянин день, официально установлен в 2005 году, однако история праздника уходит корнями в XVIII век.
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