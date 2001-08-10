Новая линия электропередачи в селе Таранай Анивского района готова на 75 процентов

Современная сетевая инфраструктура позволит повысить уровень надежности электроснабжения муниципалитета. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Как отметил глава региона Валерий Лимаренко, с вводом объекта, появится возможность обеспечить электроэнергией владельцев «дальневосточных гектаров», социальные учреждения, а также рыбопромышленные и сельскохозяйственные предприятия, входящие в ТОР «Южная».

- Наша задача – обеспечить устойчивую работу электросетевого комплекса и, вместе с тем, создать резерв для расширения населенных пунктов, развития социальной сферы и промышленности в Анивском городском округе, – сказал Валерий Лимаренко. – Строительство новой линии электропередачи в Таранае будет способствовать надежной работе аграрных предприятий в рамках территории опережающего развития «Южная.

Строительство новой линии электропередачи в Анивском районе ведется в рамках государственной программы «Развитие энергетики Сахалинской области». Общая протяженность ЛЭП составит около 16 километров, класс напряжения - 35 киловольт. Работы на площадке начались весной 2018 года. Сейчас большая часть опор – около 100 - уже установлена.

На новой линии применен самонесущий изолированный провод. В сравнении с действующими материалами он устойчивый к коррозии в условиях агрессивной морской среды.

- Опоры изготавливают на Урале, там же их оцинковывают. Такая обработка позволяет обеспечить долговечность службы оборудования, – отметил начальник участка ООО «Сахалинская мехколонна №68» Николай Васько. – Частичная укрупненная сборка происходит уже на месте установки. На сегодняшний день работы выполнены на 75 процентов.

К воздушной линии электропередач будет подключена уже построенная подстанция «Таранай». По контракту рабочие должны завершить строительство в 2020 году, но сдать объект в эксплуатацию планируется досрочно – предстоящей осенью.