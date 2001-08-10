Сообщать о нарушениях правил парковки сахалинцы могут в ГИБДД

Как пояснили в административной комиссии, размещение транспортных средств на газонах, озелененных территориях, цветниках, пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках, площадках для сушки белья, а также стоянка транспортного средства в радиусе 5 метров от контейнерных площадок и мусоросборных камер являются административными правонарушениями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

За них вправе привлекать к ответственности владельцев автотранспортных средств административная комиссия. Ее специалисты принимают обращения в том числе в рабочее время по телефону 300-809 (добавочные 4 и 8). Фотографии с указанием даты, времени и адреса принимаются на электронную почту o.koshelenko@yuzhno-sakh.ru. Фотографировать нарушителя надо так, чтобы был виден номер машины.

Остановка и стоянка транспортных средств на тротуарах являются нарушениями правил дорожного движения, привлечение к отвесности за которые отнесено к компетенции ГИБДД. В связи с этим информацию о данных нарушениях можно оставить на сайте 65.гибдд.рф. Необходимо приложить фотографию нарушения (чтобы было четко видно, что автомобиль стоит на тротуаре), указав адрес и время, свои Ф.И.О., а также номер телефона, домашний адрес или электронную почту для обратной связи. Ваше обращение для принятия мер будет передано в ОГИБДД УМВД России по городу Южно-Сахалинску.