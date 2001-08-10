Сообщать о нарушениях правил парковки сахалинцы могут в ГИБДД
Как пояснили в административной комиссии, размещение транспортных средств на газонах, озелененных территориях, цветниках, пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках, площадках для сушки белья, а также стоянка транспортного средства в радиусе 5 метров от контейнерных площадок и мусоросборных камер являются административными правонарушениями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
За них вправе привлекать к ответственности владельцев автотранспортных средств административная комиссия. Ее специалисты принимают обращения в том числе в рабочее время по телефону 300-809 (добавочные 4 и 8). Фотографии с указанием даты, времени и адреса принимаются на электронную почту o.koshelenko@yuzhno-sakh.ru. Фотографировать нарушителя надо так, чтобы был виден номер машины.
Остановка и стоянка транспортных средств на тротуарах являются нарушениями правил дорожного движения, привлечение к отвесности за которые отнесено к компетенции ГИБДД. В связи с этим информацию о данных нарушениях можно оставить на сайте 65.гибдд.рф. Необходимо приложить фотографию нарушения (чтобы было четко видно, что автомобиль стоит на тротуаре), указав адрес и время, свои Ф.И.О., а также номер телефона, домашний адрес или электронную почту для обратной связи. Ваше обращение для принятия мер будет передано в ОГИБДД УМВД России по городу Южно-Сахалинску.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 11:01 24 Января УФСБ области: Эвакуация в школах Южно-Сахалинска — не учения
11:50 24 Января Всероссийский театральный марафон стартовал на Сахалине
14:09 24 Января Около 250 пловцов вышли на старт первенства Сахалинской области
- 10:11 24 Января Вторая смена в девятнадцати школах Южно-Сахалинска отменена
12:50 28 Декабря В Южно-Сахалинске состоялось заключительное в 2018 году заседание общественного совета
16:30 28 Декабря Итоги международного сотрудничества между предпринимателями Сахалина и Хоккайдо обсудили сегодня в областном центре
16:41 29 Декабря В Чехове восстанавливают крышу центра досуга
18:03 28 Декабря Специалисты Южно-Сахалинска поздравили с Новым годом воспитанников спецшколы в Костромском
Выбор редакции
- 18:01 Сегодня Встреча с населением прошла в Яблочном
- 17:15 Сегодня Вероника Мазалова из Холмска включена в состав юношеской сборной команды России по тяжелой атлетике
- 14:05 Сегодня В детской школе искусств «Этнос» прошел конкурс ансамблей народных инструментов
- 13:52 Сегодня Огонь «Детей Азии» в Углегорске прокатился на БелАЗе и побывал на хоккейном матче
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?