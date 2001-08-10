Южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе «Танцы на льду»
От южносахалинцев ждут заявки на творческий конкурс «Танцы на льду». Принять участие в состязании могут все желающие старше 10 лет и далее без ограничений. Организатором конкурса выступает Городской дом культуры «Родина», заявки принимаются до середины февраля. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Конкурс «Танцы на льду» проводится по следующим номинациям:
- Женское одиночное катание
- Мужское одиночное катание
- Парное катание
- Интерпретация - группы от 3 до 5 человек.
При подготовке номеров участникам стоит учитывать, что жюри будет оценивать технику исполнения, композиционное построение номера, сценичность и пластику, костюм, реквизит, подбор и соответствие музыкального и хореографического материала, артистизм и раскрытие художественного образа.
Участники конкурса будут объединены по возрастным группам. Победители в каждой группе и номинации выявляются по наибольшей сумме баллов. По результатам конкурса определяются Лауреаты 1, 2, 3 степени, они награждаются дипломом и кубком.
Ознакомиться с формой заявки и положением о конкурсе можно на официальном сайте ГДК «Родина»: http://rodina-dk.ru/wp-content/uploads/2019/01/polozhenie-Tantsy-na-ldu-.pdf
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 февраля 2019 на адрес электронной почты dkrodina@yandex.ru.
Конкурс «Танцы на льду» состоится 24 февраля на катке в сквере ГДК «Родина».
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