Цена на сахалинскую навагу продолжает снижаться

За прошедшую неделю в Корсаковском районе этот вид рыбы подешевел на 40 рублей, в Александровск-Сахалинском - на 10 рублей, в Макаровском – на 16 рублей. Средняя цена на свежевыловленную навагу в целом по Сахалинской области снизилась со 110 до 93 рублей за один килограмм. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

- Обеспечение жителей Сахалинской области свежей рыбой – важнейшая задача островных властей. Во многих торговых точках региона сегодня введены социальные цены с минимальной торговой наценкой на значимые виды морепродуктов и рыбы, в том числе на навагу, - подчеркнул глава области Валерий Лимаренко.

Основными поставщиками свежемороженой рыбы на прилавки островных магазинов являются предприятия из Поронайского района - рыболовецкий колхоз «Дружба», зверосовхоз и «Поронайский рыбоперерабатывающий завод», а также ООО «Рыбак» из Макарова. У последней в списке компании сложилась самая низкая оптово-отпускная цена на навагу - 55 рублей за один килограмм.

Как рассказала министр торговли и продовольствия Сахалинской области Инна Павленко, для реализации свежевыловленной рыбы жителям в регионе подготовлены 160 торговых точек.

- В Южно-Сахалинске в ближайшие выходные дни на традиционной площадке за магазином «Техник» начнется продажа свежей наваги по цене производителя 75 рублей за килограмм, - уточнила Инна Павленко.

Житель Корсакова Дмитрий Забелин сам заядлый рыбак, а когда не клюет – покупает навагу в ближайшем магазине.

– Здорово, что цена в этом году нормальная, а торговых точек больше. Зимой навага – фаворит в нашем семейном меню, как, наверное, у большинства сахалинцев, - отметил корсаковец.

Рекомендованный к вылову объем в этом году - почти 5 тысяч тонн наваги. Это слишком много для Сахалина, поэтому часть улова отправят в другие регионы Дальнего Востока, а 20 процентов всей выловленной наваги традиционно останется на складах рыбопромышленников, для того, чтобы обеспечивать рынки и магазины области и тогда, когда вылов 2019 года уже закончится.