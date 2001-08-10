Встреча с населением прошла в Яблочном

Свои вопросы главе муниципального образования «Холмский городской округ» в минувшую пятницу задали жители села Яблочное. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации Холмского района.

Школьный актовый зал едва вместил всех желающих рассказать Алексею Летечину о своих проблемах, услышать от руководителей структурных подразделений администрации, учреждений областного подчинения о том, как и в какие сроки эти проблемы будут решаться.

На встрече присутствовали депутаты Сахалинской областной Думы Игорь Осипенко и Артём Круглик, а также депутаты собрания Холмского городского округа Елена Силкина, председатель собрания, и Нина Ушакова.

Вопросов у жителей Яблочного накопилось немало. Среди наиболее острых – капитальный ремонт дороги Холмск – Яблочное, внутрипоселковых дорог, придомовой территории и фасадов многоквартирных домов, организация работы новой амбулатории, качество снегоуборки, проблемы пассажирских перевозок, перехода на цифровое телевещание и др.

По части вопросов разъяснения сельчанам были даны на месте, остальные внесены в список поручений главы округа профильным подразделениям.