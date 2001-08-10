Южно-сахалинские старшеклассники поучаствуют в конгрессе по борьбе с курением и наркоманией

Конгресс школьников по борьбе с курением и наркоманией 30 января пройдет на базе Дворца детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске. Начало в 11.00, сообщили в мэрии.

Мероприятие проводится в целях пропаганды здорового образа жизни и выработки поведенческих навыков, направленных на изменение ценностного отношения детей и подростков к курению и наркомании.

В конгрессе примут участие учащиеся 8-11-х классов общеобразовательных учреждений и волонтерские отряды по пропаганде здорового образа жизни. Работы будут оценивать по четырем номинациям:

- сущность и содержание профилактики наркомании и наркопреступности;

- пропаганда здорового образа жизни, формирование антинаркотического мировоззрения среди детей и молодежи;

- работа общественных объединений по профилактике наркомании;

- организация профилактики наркомании и наркопреступности в сфере досуга молодежи.

Победителей определят по сумме набранных баллов. Участникам конгресса вручат свидетельства, победителям и призерам - дипломы и памятные сувениры.