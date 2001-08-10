Жительницу Томари поздравили с 75-летием освобождения блокадного Ленинграда

Свидетельница одной из самых трагичных страниц в истории Великой Отечественной войны, проживающая в Томаринском районе, отметила накануне 75-летие освобождения блокадного Ленинграда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации района.

По доброй традиции, Томару Зотовну Дрынову поздравили представители администрации, Собрания и районного отделения социальной защиты.

Вместе с сердечными поздравлениями от мэра Александра Кобелева, они вручили участнице блокады подарки от владельца АО «Совхоз Заречное» Валентины Баранской, органов власти и соцзащиты. Обрадованная визиту хозяйка пригласила гостей за праздничный стол, где и поделилась воспоминаниями из жизни.

Томара Зотовна встретила ВОВ будучи совсем маленьким ребенком, поэтому начало и продолжение блокады практически не помнит. Лишь жуткие воспоминания, о том, как находясь в больнице она слышала вой сирен и гул самолетов. Но так как не могла самостоятельно спуститься в подвал, приходилось уповать на волю судьбы.

- Я была маленькой, и большинство подробностей войны знаю только по рассказам. Маму с моей сестрой эвакуировали из города, а меня с травмой пришлось оставить в больнице. Помню один момент из того дня, когда это все закончилось. Мы с другими детьми смотрели в окно больницы, а в небе сверкал салют – рассказала Томара Зотовна.

Свой рассказ участница блокады завершила небольшим стихотворением, написанным для неё невесткой.