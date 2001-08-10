В Поронайске построят новую школу на 800 мест

В Поронайске построят школу на 800 мест. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Сахалинской области Сергей Наумов, который побывал в районе с рабочей поездкой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Средства на новую школу планируется заложить в бюджет следующего года, строительные работы займут ориентировочно 2,5-3 года. В новое образовательное учреждение впоследствии будут переведены учащиеся из старых общеобразовательных учреждений города, износ зданий которых составляет до 75 процентов.

- Поронайск уже давно нуждается в современной и просторной школе, этот вопрос необходимо решать оперативно, – сказал Сергей Наумов по итогам встреч с руководителями системы образования муниципалитета. – Для строительства планируется использовать проект повторного применения, который сейчас разрабатывается для школы в Макарове, с привязкой к местности. Такой подход поможет существенно сэкономить время и бюджетные деньги – не понадобится дважды заказывать проектно-сметную документацию.

Здание новой школы в Поронайске будет включать двух- и трехэтажные блоки, его общая площадь составит 10,5 тысячи квадратных метров. Предусмотрены актовый зал на 350 мест, библиотека, кабинеты психолога с комнатой психологической разгрузки и зоны отдыха на каждом этаже, пресс-центр. Для старшей школы построят 20 кабинетов, несколько спортивных залов, в том числе гимнастический и тренажерный.

Помимо этого, в здании школы разместятся медицинский блок с врачебным, процедурным, прививочным, стоматологическим кабинетами, а также пищеблок с обеденным залом, раздаточной, производственными цехами, моечной, кладовой, холодильным и другими помещениями.

Находясь в Поронайске, Сергей Наумов также посетил школу № 7, где сейчас завершаются работы по сейсмоусилению. Закончить ремонт строители должны в марте текущего года, но рассчитывают сделать это раньше.

Школа была построена в 1982 году. Сейчас проведено усиление фундаментов и каркаса здания, заменены окна, обновлен фасад, внутри появились новые полы, системы вентиляции, отопления, водо- и электроснабжения, водоотведения.

Кроме того, пришкольная территория была благоустроена, теперь здесь – новые ограждения, футбольное поле и спортивная площадка.

Жители района решили разбить возле учреждения сквер по программе инициативного бюджетирования.

За счет реконструкции в школе № 7 увеличится число мест, общее количество учащихся составит 720.

– Наша задача на сегодня – ускорить ввод школы в эксплуатацию, чтобы решить вопрос ликвидации второй смены в Поронайском районе. После завершения всех работ один из ключевых вопросов – получение лицензии. Это единственная школа, которая будет вводиться в середине учебного года, но никаких задержек по началу образовательного процесса здесь быть не должно, – сказал Сергей Наумов.

В 2018 году дополнительно на оснащение школы № 7 Поронайска из областного бюджета выделено около 5 миллионов рублей в рамках госпрограммы «Развитие образования Сахалинской области».