В Поронайске построят новую школу на 800 мест
В Поронайске построят школу на 800 мест. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Сахалинской области Сергей Наумов, который побывал в районе с рабочей поездкой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
Средства на новую школу планируется заложить в бюджет следующего года, строительные работы займут ориентировочно 2,5-3 года. В новое образовательное учреждение впоследствии будут переведены учащиеся из старых общеобразовательных учреждений города, износ зданий которых составляет до 75 процентов.
- Поронайск уже давно нуждается в современной и просторной школе, этот вопрос необходимо решать оперативно, – сказал Сергей Наумов по итогам встреч с руководителями системы образования муниципалитета. – Для строительства планируется использовать проект повторного применения, который сейчас разрабатывается для школы в Макарове, с привязкой к местности. Такой подход поможет существенно сэкономить время и бюджетные деньги – не понадобится дважды заказывать проектно-сметную документацию.
Здание новой школы в Поронайске будет включать двух- и трехэтажные блоки, его общая площадь составит 10,5 тысячи квадратных метров. Предусмотрены актовый зал на 350 мест, библиотека, кабинеты психолога с комнатой психологической разгрузки и зоны отдыха на каждом этаже, пресс-центр. Для старшей школы построят 20 кабинетов, несколько спортивных залов, в том числе гимнастический и тренажерный.
Помимо этого, в здании школы разместятся медицинский блок с врачебным, процедурным, прививочным, стоматологическим кабинетами, а также пищеблок с обеденным залом, раздаточной, производственными цехами, моечной, кладовой, холодильным и другими помещениями.
Находясь в Поронайске, Сергей Наумов также посетил школу № 7, где сейчас завершаются работы по сейсмоусилению. Закончить ремонт строители должны в марте текущего года, но рассчитывают сделать это раньше.
Школа была построена в 1982 году. Сейчас проведено усиление фундаментов и каркаса здания, заменены окна, обновлен фасад, внутри появились новые полы, системы вентиляции, отопления, водо- и электроснабжения, водоотведения.
Кроме того, пришкольная территория была благоустроена, теперь здесь – новые ограждения, футбольное поле и спортивная площадка.
Жители района решили разбить возле учреждения сквер по программе инициативного бюджетирования.
За счет реконструкции в школе № 7 увеличится число мест, общее количество учащихся составит 720.
– Наша задача на сегодня – ускорить ввод школы в эксплуатацию, чтобы решить вопрос ликвидации второй смены в Поронайском районе. После завершения всех работ один из ключевых вопросов – получение лицензии. Это единственная школа, которая будет вводиться в середине учебного года, но никаких задержек по началу образовательного процесса здесь быть не должно, – сказал Сергей Наумов.
В 2018 году дополнительно на оснащение школы № 7 Поронайска из областного бюджета выделено около 5 миллионов рублей в рамках госпрограммы «Развитие образования Сахалинской области».
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