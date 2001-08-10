Сахалинцы в вошли в число финалистов всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»

Дальневосточный региональный этап конкурса состоялся во Владивостоке 26-27 января. В мероприятии участвовали 240 жителей макрорегиона, среди которых - 10 сахалинцев. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Исполняющий обязанности заместителя председателя областного правительства Сергей Наумов встретился с полуфиналистами от островного региона. Участники встречи обсудили актуальные для Сахалина и Курил вопросы и способы их решения с привлечением идей конкурсантов.

- Все участники – яркие, динамичные, состоявшиеся личности. Они знают и любят свою страну, свой регион и умеют добиваться результатов, – поделился впечатлениями от встречи Сергей Наумов. – Они уже победители, потому что в условиях мощной конкуренции пробились в число самых лучших на Дальнем Востоке. Сахалинская область крайне заинтересована в обновлении управленческого состава, и именно такие люди необходимы для развития региона.

«Лидеры России» – это всероссийский конкурс, задачей которого является поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны.

За выход в финал боролись 14 сахалинцев, которые ранее прошли онлайн-тестирование, направленное на демонстрацию интеллектуальных способностей и управленческого потенциала. 10 из них были допущены к очному этапу на Дальнем Востоке.

По итогам испытаний в финал конкурса прошли 30 дальневосточников, из которых двое – сахалинцы – Андрей Протопопов (АО «Электрощит») и Артем Российченко («Сахалинское агентство по привлечению инвестиций»).

Все они теперь должны реализовать социальные проекты в рамках задания «Сердце лидера». Финалисты получат образовательные гранты в размере 1 миллион рублей, а победители конкурса – еще и наставника – известного бизнесмена или управленца. Также у них будет возможность попасть в федеральную программу развития кадрового управленческого резерва.

Финальные мероприятия конкурса «Лидеры России» пройдут в марте этого года в Сочи. Участие в них примут 300 лучших конкурсантов из разных уголков страны.