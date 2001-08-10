В Южно-Сахалинске продолжается прием предложений для занесения на городскую Доску почета

В администрации Южно-Сахалинска продолжается прием предложений для занесения на городскую Доску почета. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

На доске ежегодно размещаются названия организаций, предприятий и учреждений, фотографии граждан, внесших значительный вклад в решение социально значимых для города задач, в развитие различных сфер экономики островной столицы, а также достигших успехов в профессиональной и творческой деятельности.

Руководители муниципальных бюджетных и казенных учреждений, а также организаций, предприятий и учреждений независимо от их организационно-правовой формы могут до 1 мая направлять свои предложения по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173. Заявки принимаются на бумажном носителе.

Отбор кандидатур осуществляется комиссией по рассмотрению предложений о занесении на Доску почета городского округа «Город Южно-Сахалинск». По результатам ее работы определят 20 физических и юридических лиц, которые будут размещены на городском стенде.

Подробную информацию можно получить по телефону 300-811.