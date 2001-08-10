Самые современные в России рельсовые автобусы начнут курсировать по Сахалину

Осенью этого года на острове появится новый вид железнодорожного транспорта — рельсовые автобусы или рельсобусы. Первый такой дизель-поезд малой составности и повышенной комфортности будет ходить по маршруту Южно-Сахалинск–Корсаков. Такая информация прозвучала на встрече главы области Валерия Лимаренко с начальником Дальневосточной железной дороги Николаем Маклыгиным. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики Сахалинской области.

Всего для Сахалина планируется закупить 3 современных рельсовых автобуса марки РА-3. Использовать их будут на пригородных маршрутах. Новейшие рельсобусы имеют улучшенный внешний вид и комфортабельный пассажирский салон. В своем составе они могут иметь от двух до шести вагонов. Максимальная вместимость - до 600 человек. Пассажирский салон и кабина машиниста оборудованы системой климат-контроля с обеззараживателями воздуха. Предусмотрены места для маломобильных групп населения, универсальные санитарные комплексы.

Покупка новой техники станет возможной благодаря завершению работ по перешивке островной магистрали на общесетевой стандарт колеи. Кроме того, на Сахалин будут поставлены 18 пассажирских вагонов новой серии, которые начнут курсировать от Южно-Сахалинска и Ноглик, а также 138 тележек для них.

— Переход на широкую колею дает возможность обновить парк железнодорожной техники в регионе. Это позволит увеличить объемы перевозок, повысить их безопасность и уровень комфорта пассажиров, — сказал Валерий Лимаренко.

Всего в этом году на Сахалине предстоит переустроить на общесетевой стандарт РЖД 113 километров колеи. На время перешивки работа железной дороги будет приостанавливаться. На первом этапе планируется закрыть движение от Холмска до Взморья, на втором - от Взморья до Поронайска, на третьем - от Поронайска до Ноглик. Перекладка начнется 1 июня и завершится к 25 августа.

В это время перевозка жителей и гостей островного региона будет организована автобусами, авиацией и железнодорожным транспортом - на действующих участках. Например, на первом этапе из областного центра пассажиров будут автобусами доставлять до Поронайска, а дальше — по железной дороге до Ноглик. Об изменении графика работ пассажирская компания «Сахалин» известит граждан заранее. Доставка грузов по острову в период ограничения железнодорожного движения будет осуществляться автотранспортом.

— Все изменения мы согласуем с министерством транспорта Сахалинской области. Заранее предупредим людей и бизнес, чтобы они могли планировать свое передвижение, — сказал Николай Маклыгин.

Поэтапная перешивка узкой островной железной дороги колеи на ширину 1520 миллиметров началась в 2003 году. Она предусматривает также полную реконструкцию путевого хозяйства, строительство новых мостов и водоотводных сооружений, спрямление пути, увеличение площади поперечного сечения и укрепление тоннелей. Полностью завершить перешивку дороги планируется в 2020 году.