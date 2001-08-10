Представители сахалинской туристской отрасли готовятся к приему гостей игр «Дети Азии»

С 8 по 17 февраля Южно-Сахалинск, столица Сахалинской области, примет IМеждународные спортивные зимние игры «Дети Азии», сообщили ТИА «Острова» в ГБУ «Сахалинский туристско-информационный центр».

«Дети Азии» - масштабное мероприятие, которое проводится с целью пропаганды идей Олимпийского движения, развития детско-юношеского спорта и укрепления международного спортивного сотрудничества. Соревнования будут проводиться по следующим видам спорта: фигурное катание, шорт-трек, хоккей, горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки и прыжки на лыжах с трамплина.

Сахалинские погодные условия, мягкая зима, транспортная и городская инфраструктура полностью соответствуют всем требованиям, необходимым для комфортного проживания и времяпрепровождения участников и сопровождающих, тренировочного процесса и самого проведения игр.

Первые зимние игры «Дети Азии» будут проведены под патронатом Президента Российской Федерации, ЮНЕСКО и Международного Олимпийского комитета, а также при полной поддержке Правительства Российской Федерации, Олимпийского Совета Азии, Олимпийского комитета России, Министерства спорта России.

Столица Сахалинской области примет у себя более 1300 членов команд из 20 стран мира (участие подтвердили 23 команды, из них 5 команд из России), 600 квалифицированных судей высшей категории и более 1000 волонтеров. В Южно-Сахалинске созданы и создаются все условия для беспрепятственного проведения такого масштабного события.

Сахалинская туристская отрасль также активно задействована в процессе проведения игр. Для гостей острова будет организована экскурсионная культурно-познавательная программа, подготовленная Сахалинским туристско-информационным центром для того, чтобы наилучшим образом представить регион. Программа включает в себя обзорную экскурсию по городу с остановками возле музеев города (каждой группе дается два музея на выбор). Музеи будут открыты и для самостоятельного посещения. График работы музеев: с 11:00 до 21:00 без выходных.

В рамках программы организована группа экскурсоводов из 11 человек, из них 4 человека со знанием английского языка и 1 со знанием японского. К экскурсоводам по необходимости будут помогатьволонтеры-атташе со знанием нужного языка.

Сахалинский туристско-информационный центр совместно с Южно-Сахалинским педагогическим колледжем также проводит программу обучения для задействованных экскурсоводов и волонтеров, которые будут помогать на точках остановки и во время экскурсий. Программа обучения проходит с 28 января по 1 февраля и рассчитана на 40 часов, то есть по 4 пары в день.

Обучение проходит в стенах Южно-Сахалинского педагогического колледжа. Подробнее о программе рассказала ее создатель, директор колледжа, Казанцева Елена Владимировна: «В 40 часов данной программы по экскурсоведению входит несколько модулей: первый модуль это основы экскурсоведения, понятийный модуль, второй – методика и технология проведения экскурсии, третий – профессиональное мастерство экскурсовода, в рамках четвертого модуля рассматривается география Сахалинской области, история и экономика и основные туристские дестинации Сахалина. Последний модуль - это техника безопасности во время экскурсий. В рамках этих 40 часов предполагается также и практическое занятие – реальная экскурсия по подготовленному маршруту, которую будет проводить ведущий преподаватель Тамара Андреевна Талагаева. По итогу курсов слушатели должны будут предоставить экскурсионный проект, в который будет входить индивидуальный текст, маршрут, технологическая карта и портфель экскурсовода.»

Четвертый модуль, который посвящен Сахалинской области, является одним из самых интересных. Читает этот курс Федор Александрович Поволкович, преподаватель Южно-Сахалинского педагогического колледжа и один из самых известных экскурсоводов области.

«У нас сложился уже определенный краткий курс краеведения с элементами географии и истории области. В рамках обучения в течение 4-5 дней мы рассказываем о Сахалине и Курильских островах. Программа представляет из себя вводные лекции об интересных моментах, связанных с Сахалинской областью с более глубоким погружением в дисциплину в вопросах географии, рельефа, гидроресурсов, топонимики, истории (например, времена губернаторства Карафуто). Наполненность курса зависит также и от поставленной задачи: в нашем случае это двухчасовая экскурсия, в которую нужно по максимуму вложить интересную информацию о нашем крае» - рассказывает о своем предмете Федор Поволкович.

Своими впечатлениями об обучении поделилась Орехова Лариса Ивановна, экскурсовод. По ее мнению, программа очень насыщенная, познавательная как для бывалых экскурсоводов, так и для тех, кто первый раз сталкивается с этой сферой.

«Мы на сто процентов готовы к приему игр. Мы уверены, что сможем поделиться с нашими гостями самой достопримечательной информацией, заинтересовать их, ведь Сахалин – это лучший регион России, который необходимо посетить каждому» - сообщила Лариса Ивановна.

Более того, Сахалинским туристско-информационным центром подготовлена обновленная карта Южно-Сахалинска на русском и английском языках с информацией о самостоятельных пешеходных маршрутах, экскурсиях, основных объектах города, об основных зимних активностях Сахалина. В карту также включены телефоны справочных и экстренных служб.

Сам туристско-информационный центр станет координационным штабом экскурсионных программ и будет работать с 9:00 до 21:00.

Церемония открытия игр запланирована на 8 февраля и пройдет на стадионе «Спартак».