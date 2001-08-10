Тихоокеанское
информационное агентство
30 Января 2019
Сегодня 03:07
66,34|75,88|60,20
Сахалинец, совершивший разбойное нападение на магазин в Поронайске, пойдет под суд
16:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Новоалександровска приглашают задать вопросы городской администрации

Второй с начала нынешнего года выездной прием граждан 31 января пройдет в Южно-Сахалинске. Встреча состоится в пл/р Новоалександровск на базе центра народной культуры «Радуга» (ул. 2-я Красносельская, 14). Начало в 18.30, сообщили ТИА «Острова» в мэри

На вопросы собравшихся ответят руководители структурных подразделений мэрии, специалисты ресурсоснабжающих организаций, представители управляющих компаний.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?