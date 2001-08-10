22 автомобиля за неделю эвакуировали с улиц Южно-Сахалинска

В областном центре продолжаются совместные рейды ГИБДД и сотрудников департамента общественной безопасности и контроля администрации города по принудительной эвакуации автомобилей, припаркованных в зоне действия знаков «Стоянка запрещена». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Сегодня утром еще несколько авто отправились на штрафстоянку - рейд прошел у новой входной группы СТК «Горный воздух» и на ул. Детской. Как отмечают инспекторы ГИБДД, за последние несколько дней ситуация с незаконной стоянкой автомобилей под знаками улучшилась, однако до полного отсутствия нарушений еще далеко.

В отдельных случаях горе-водителей не пугают ни присутствие видеокамер и СМИ, ни перспектива получить солидный штраф. Стоянка под знаком облегчит кошелек нарушителя на 1500 рублей. Кроме того, ему придется компенсировать работу эвакуатора (это еще плюс 4000), а также время нахождения своего транспортного средства на штрафстоянке (40 рублей/час).

- Работа по эвакуации незаконно припаркованных автомобилей - отдельное направление деятельности нашего департамента. Сейчас мы особый акцент делаем на улицах, где пройдут мероприятия I Международных зимних игр «Дети Азии». Наша задача - обеспечить безопасность сотен участников и гостей будущих мероприятий. Подчеркну, что такие совместные с ГИБДД мы проводим и будем проводить регулярно, - отметил сотрудник департамента общественной безопасности и контроля Виктор Картяев.

По информации ГИБДД, только за прошлый год на территории городского округа зарегистрировано 4515 подобных административных правонарушений. Порядка 100 автомобилей было помещено на арестплощадку.

Напоминаем, что сообщить о фактах незаконной стоянки транспортных средств на городских улицах, особенно у объектов социальной сферы (школ, больниц, поликлиник и т. п.), горожане могут в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Сахалинской области по телефону 789-497.