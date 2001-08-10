Ветеринарная лаборатория на Сахалине нашла кишечную палочку в четырех партиях свинины

При проведении исследований четырех партий мяса свинины в полутушах специалисты «Сахалинской межобластной ветеринарной лаборатории» Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявили БГКП. Это является нарушением Технического регламента «О безопасности мяса и мясной продукции».

Пробы были отобраны на одном из мясоперерабатывающих предприятий Сахалинской области государственным инспектором Сахалинского отдела по ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области и переданы в лабораторию для проведения исследований в рамках пищевого мониторинга.

Проведенные исследования проб от четырех партий свинины в полутушах охлажденной показали наличие в мясе БГКП. Общий вес партий составил 491 кг.

Превышение нормативных значений по этому показателю чаще всего свидетельствует о нарушениях правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции, а также о несоблюдении необходимых санитарных норм на производстве.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано», а также доведена до предприятия для предотвращения переработки и реализации небезопасной продукции. Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства, сообщили в

управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.