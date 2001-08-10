Огонь «Детей Азии» провезли на ратраке и спустили с горнолыжного склона в Томари

Томаринский район присоединился к эстафете символа Первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». В муниципалитете пламя игр пронесли по улицам сразу двух населенных пунктов — Красногорска и Томари. Кроме традиционных пеших этапов здесь нашлось место и необычным приемам транспортировки факела — символ спортивных игр спустили с горнолыжного склона и пронесли по трассе на беговых лыжах. Такой выбор транспорта мэр района Александр Кобелев объяснил просто — томаринцы не просто любят эти дисциплины и спорт в целом, а идут с ними рука об руку. Об этом ТИА «Острова» сообщили в дирекции игр.

— Мы чувствуем восторг. Это неординарное событие для Томари, мы очень рады и горды, что у нас на Сахалине проходят «Дети Азии». Рады очень у себя видеть всех людей, гостей. В Томари спорт не просто любят, мы очень спортивный район, мы его буквально боготворим, — принял у хранителей огня лампаду с символом игр мэр. — Всем хочется пожелать успеха, радости и отличного настроения! А мы со своей стороны достойно пронесем огонь по нашему району, всем расскажем и покажем, что это такое!

Первыми пламя спортивного турнира увидели жители Красногорска. Здесь эстафета огня стартовала в 10 часов утра. Несмотря на 20-градусный мороз, встречать символ игр вышло множество жителей — во время самого забега люди, решившие присоединиться к факелоносцам, от края до края заполнили центральную улицу села.

— У нас 5 факелоносцев, все представляют разные отрасли: есть сельское хозяйство, градообразующее направление у нас здесь, представлена библиотечная система, дом детского творчества, бежит отличница из нашей школы. Для нас это огромная радость и честь, ничего подобного в Красногорске давным-давно не было. Так что да, это совершенно неординарное событие, — поделилась факелоносец и руководитель отдела по управлению Красногорском Марина Алмазова.

В Томари передача огня стартовала в необычных декорациях — забег решили начать не с центральной площади, а у подножия горы местной ДЮСШ. Отсюда на ратраке символ игр и его хранителей подняли на склон, откуда факел спустился в руках томаринской лыжницы Кристины Киселевой.

— Это непередаваемое ощущение, гордость за свой вид спорта, за себя, потому что именно меня выбрали представлять горнолыжные дисциплины. Это было не очень просто, съезжать с факелом — он довольно тяжелый, парусность большая, буквально «рулит» тобой на склоне. Пришлось брать в две руки и только так с ним управляться — своевольный оказался, — рассказывает горнолыжница.

На втором этапе лампаду подхватила биатлонистка Каролина Царева — именно она вместе с соратницами по винтовке и лыжам Екатериной Крюковой и Юлией Севериной представит родной район в составе областной сборной.

— Впереди у нас ответственный старт, пожалуй, самый ответственный в жизни. Готовимся. Будем из кожи вон лезть, чтобы достойно представить район и родную школу, — объясняет биатлонистка.

Всего маршрут факела в Томари оказался растянут примерно на 2,7 километра, символ игр передавали друг-другу 11 факелоносцев. Финишировал забег на центральной площади города, где состоялся небольшой праздничный концерт, а спортивную тематику дня продолжили матчи по хоккею в валенках.

— Волнение было, хотя это у меня третий огонь уже. Первый раз я бежал еще в 1980 году в Южно-Сахалинске, когда было открытие московской Олимпиады, потом в 2014 бежал эстафету перед Олимпиадой в Сочи, также в Южно-Сахалинске. Ну и вот третий раз. Что тут сказать? Гордость, могу сказать, что этот факел нести было ничуть не хуже олимпийского, — рассказывает легкоатлет-ветеран Владимир Пешехонов.

Следующей точкой на карте, которую предстоит посетить команде хранителей, станет Долинск, где эстафета огня состоится уже 30 января. В районе символ игр побывает сразу в трех населенных пунктах — в самом Долинске, а также селах Стародубское и Сокол.

Зимние игры «Дети Азии» впервые пройдут в областном центре с 8 по 17 февраля. В них примут участие представители 20 стран: более 1300 спортсменов, 600 судей, 1000 волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей по 8 видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.