За 2018 год сахалинцы совершили 52 тысячи звонков на «горячие линии» Пенсионного фонда

В течение 2018 года островитяне совершили почти 52 тысячи звонков на «горячие линии» Пенсионного фонда.

Для получения оперативных ответов на вопросы по направлениям деятельности Пенсионного фонда островитяне регулярно обращаются в ПФР по телефонам «горячих линий». Такие телефоны работают в областном Отделении и в клиентских службах территориальных органов ПФР на Сахалине и Курилах, сообщили ТИА «Острова» в отделении Пенсионного фонда России по Сахалинской области.

В 2018 году на «горячие линии» поступило 51 тыс. 974 звонка. Наибольшее число звонивших (31,4 %) стремились получить различную справочную информацию. А 18,8 % граждан обратились за консультациями по проблемам выплаты пенсии. Также сахалинцев и курильчан интересовали темы перерасчета (9,9 %) и назначения пенсии (9,3 %). Вопросы предоставления отчетности по персонифицированному учету (8,2 %) занимают пятую строку нашего «рейтинга».

Разговор со специалистом ПФР по телефону очень востребован у граждан с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения.

Обращаем внимание, что для получения консультации с использованием персональных данных, ПФР предоставляет услугу «кодовое слово». Ею могут воспользоваться жители области, указавшие в анкете при назначении пенсии секретный код, по которому их будут идентифицировать при звонке на «горячую линию».

Ознакомиться с полным списком телефонных номеров для консультаций граждан можно на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса», подраздел «Отделение». Для перехода к перечню территориальных органов необходимо нажать вкладку «Структура отделения», расположенную внизу экрана. «Горячие линии» работают в будние дни в течение рабочего времени.