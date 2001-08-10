Сахалинские спасатели доставили к берегу 18 человек в заливе Мордвинова
Сегодня днём оперативному дежурному центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что при патрулировании акватории залива Мордвинова, инспекторы ГИМС обнаружили трещину, за которой находились рыбаки-любители. Незамедлительно были поданы звуковые и световые сигналы. Рыбаки начали самостоятельно покидать ледовое поле, но обнаружилось, что есть люди, которым требуется помощь спасателей.
На помощь рыбакам выдвинулись спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова. Задействовано судно на воздушной подушке «Хивус». 18 человек из числа тех, кто не смог самостоятельно покинуть лёд, уже доставлены на берег. В настоящее время спасатели продолжают обследование акватории залива. Всего задействовано 13 человек и 11 единиц техники, сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
В настоящее время безопасными для рыбной ловли являются только внутренние водоёмы. Выход на прибрежный морской лёд опасен для жизни.
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