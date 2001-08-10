Отдельным категориям южносахалинцев компенсируют затраты на цифровые приставки
Администрация Южно-Сахалинска расширяет перечень мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. В этом году нуждающимся южносахалинцам будет предоставлена еще одна - это материальная помощь на приобретение приставки для приема цифрового телевизионного сигнала. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Как рассказали в департаменте социальной политики администрации Южно-Сахалинска, на эту меру социальной поддержки могут претендовать:
- ветераны Великой Отечественной войны;
- малообеспеченные семьи, имеющие несовершеннолетних детей, получающие ежемесячное пособие на ребенка;
- неработающие пенсионеры;
- инвалиды 1, 2-й групп.
Данная материальная помощь будет предоставляться один раз в год, исходя из фактических расходов. То есть человек сначала должен будет купить приставку за свои деньги, а затем муниципалитет компенсирует ему понесенные расходы. Максимальная сумма выплаты - 2000 рублей. Отметим, что на розничном рынке приставки в среднем стоят чуть больше 600 рублей.
Сегодня за введение новой дополнительной меры социальной поддержки на очередном заседании Городской Думы единогласно проголосовали все депутаты. По словам директора департамента социальной политики Эльвиры Юрковой, до 1 марта текущего года будут внесены изменения в соответствующее постановление администрации города. О порядке получения материальной помощи на приобретение цифровых приставок (сроки, необходимые документы и т. п.) будет сообщено дополнительно.
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