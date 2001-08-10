Тихоокеанское
информационное агентство
31 Января 2019
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08:55, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Приостановлено междугороднее автобусное сообщение на юге Сахалина

В связи с ухудшением погодных условий, а также для предотвращения опасных ситуаций, с 08.30 31 января приостановлено междугороднее автобусное сообщение по маршрутам Южно-Сахалинск – Холмск, Южно-Сахалинск – Невельск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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