Бесплатные курсы вождения могут пройти юноши, подлежащие призыву в 2019 году

Южносахалинцы, подлежащие призыву в 2019 году, могут пройти бесплатные курсы по обучению профессии «Водитель», которые ежегодно организуют Военный комиссариат совместно с Южно-Сахалинской автомобильной школой ДОСААФ, сообщили ТИА «Острова» в администрации города.

Молодые люди, не имеющие судимости и годные по состоянию здоровья, могут пройти курсы обучения по военно-учетной специальности «Водитель транспортного средства» - категорий В, С, D (для имеющих категорию В, С и не моложе 20 лет), E (для имеющих категорию С и 1 год непрерывного стажа).

Записаться можно в рабочие дни по телефонам: 430-452, 430-251 (с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.30) или по адресу: ул. Чехова, 4, каб. 6. При себе необходимо иметь паспорт и приписное удостоверение.