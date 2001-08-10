Сахалинэнерго направит на выполнение ремонтной программы более 1 млрд рублей

Ремонтная кампания Сахалинэнерго началась с Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. На капитальные, средние и текущие ремонты оборудования энергокомпания направит в 2019 году свыше 1 млрд рублей.

В ходе программы на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 энергетики проведут капитальный ремонт одного турбоагрегата, средний ремонт двух котлоагрегатов, текущие ремонты 15 единиц основного оборудования. Кроме того, на станции будут производиться капитальные ремонты трех трансформаторов, дожимной компрессорной станции и теплофикационных установок, капитальные и текущие ремонты вспомогательного оборудования.

Большой объем ремонтных работ предстоит выполнить в электросетевом комплексе компании: отремонтировать 458 трансформаторных подстанций напряжением от 0,4 киловольт (кВ) и выше, 413 километров линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения, произвести расчистку просек от поросли, обрезку веток деревьев и кустарников на площади 340 га и расширение просек порядка 40 га.

Основной объем работ завершится к началу октября. Готовность «Сахалинэнерго» к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2019-2020 годов оценит специальная комиссия, которая должна выдать энергопредприятию паспорт готовности к работе в зимних условиях, сообщили ТИА "Острова" в энергокомпании.