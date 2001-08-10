Сергей Надсадин встретился с представителями всемирно известной компании Zaha Hadid Architects
Визит вежливости состоялся в администрации областного центра. Во время встречи стороны обсудили широкий круг вопросов: от развития города в целом до конкретных предложений и идей, которые вполне могли бы стать основой перспективного планирования отдельно взятых микрорайонов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Сергей Надсадин поблагодарил представителей компании Zaha Hadid Architects за визит и отметил, что такую беспрецедентную возможность вести диалог с ведущими корпорациями предоставила градостроительная конференция, местом проведения которой на этой неделе стала островная столица.
На мировом рынке Zaha Hadid Architects работает почти 40 лет. Основной офис находится в Лондоне. Компания широко известна в архитектурном мире проектами в области культуры. Если акцентировать внимание на цифрах, то это 66 зданий в 19 странах. Еще 44 здания в 17 странах в стадии строительства. Кроме этого на высочайшем уровне Zaha Hadid Architects разрабатывает проекты коммерческих объектов, жилищных комплексов, офисных зданий. В России компания разработала несколько проектов для Москвы и городов центральной части страны.
Архитектор Zaha Hadid Architects Хассам Чакоув, приветствуя мэра, сказал, что для него и его коллег находиться в Южно-Сахалинске - большая честь. Областной центр с точки зрения планирования - довольно интересный и перспективный город.
В подтверждение своих слов архитекторы рассказали присутствующим об уже реализованных проектах Zaha Hadid Architects. Участники встречи сошлись во мнении, что опыт компании мог бы найти применение и в Южно-Сахалинске.
- Мы сейчас только в начале пути, и, конечно же, наш город заслуживает того, чтобы на его территории реализовывались подобные яркие и достойные проекты. Мы взяли курс на обновление Южно-Сахалинска, особенно это касается центральной его части. Однако я считаю, что это нужно делать осмысленно. И безусловно, мы открыты к диалогу, готовы работать на перспективу и расширять сотрудничество с такими компаниями, как Zaha Hadid Architects, - резюмировал Сергей Надсадин.
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