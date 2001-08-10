В Южно-Сахалинске семь школ уже завершили набор в первые классы

На 2019-2020 учебный год в Южно-Сахалинске сформировано 87 первых классов для более чем 2400 юных горожан. На данный момент зачислены 1698 человек. В работе - 51 заявление. Вакантными остаются 648 мест. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Прием детей в первые классы продолжается, и родителям напоминают о принципах (правилах) зачисления в школу. Прием на обучение проводится на основании сроков подачи заявления, за исключением лиц, которым в соответствии с законодательством предоставлены преимущества при приеме на обучение.

Так, сейчас проходит первый этап, когда детей зачисляют в образовательные учреждения по территориальному принципу. Заблаговременно уточнить, за какой школой закреплен ваш адрес, можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1309). Горожанам, зарегистрированным на закрепленной за образовательным учреждением территории, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в образовательном учреждении. По данным департамента образования, завершили набор в первые классы детей, проживающих на закрепленных территориях, школы № 6, 7, 26, гимназии № 1, 2 и кадетская школа.

Решение об открытии дополнительного класса или вакантных мест принимает руководитель образовательного учреждения, исходя из имеющихся условий и технических возможностей образовательной организации. В Южно-Сахалинске есть опыт открытия дополнительных классов. В прошлом году их было организовано 5. В случае появления свободных мест, в том числе за счет выбытия обучающихся, школа обязана опубликовать данные на своем официальном сайте и информационном стенде. Также сведения о наличии или отсутствии вакантных мест в образовательных учреждениях размещаются на портале образовательных услуг Сахалинской области (https://detsad.admsakhalin.ru/).

Основной этап завершится 30 июня. Далее с 1 июля на вакантные места в первых классах начнется запись детей, не проживающих на закрепленных за школами территориях. Завершится второй этап приемной кампании с началом учебного года.

Отметим, что образовательные организации, которые закончили прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, но имеют вакантные места, могут начать прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее. Данную информацию школы разместят на информационных стендах и на своих официальных сайтах. Также информация о наличии вакантных мест в первых классах будет размещена на портале образовательных услуг Сахалинской области https://detsad.admsakhalin.ru/ с 1 июля.

В случае получения отказа в поступлении в ОУ по месту регистрации родителям необходимо обратиться в департамент образования для решения вопроса о приеме в первый класс на вакантные места в общеобразовательную организацию, находящуюся в непосредственной близости к их месту проживания, начиная с 1 июля.

В департаменте образования по вопросам приема на обучение в общеобразовательные организации работает телефон «горячей линии» 312-687 (доб. 3) (вторник, четверг - с 14.00 до 17.00).