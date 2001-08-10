Тихоокеанское
информационное агентство
31 Января 2019
Сегодня 17:54
66,10|75,57|61,91
Сахалинец, совершивший разбойное нападение на магазин в Поронайске, пойдет под суд
14:21, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Задымление прилегающей территории не повлияло на режим работы детского сада «Лучик»

В связи с пожаром хозпостройки по ул. Садовой, расположенной в непосредственной близости от детского сада №38 «Лучик», задымление частично перенеслось ветром в помещения групп на первом этаже.  Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Руководством учреждения на время проветривания было принято решение вывести детей на улицу и скорректировать размещение групп. Резерв площадей позволил это сделать без ущерба образовательному процессу и режимным моментам.

В настоящее время угрозы задымления нет. Дети вернулись в помещения до обеда.

Примечательно, что звонок о возгорании поступил от бдительного школьника, который оперативно сориентировался и направил информацию в специализированные службы. По данным специалистов, никто не пострадал.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?