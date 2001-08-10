Юные южно-сахалинские казаки научат сверстников казачьим обычаям и приемам

Фестиваль по многоборью, посвященный празднованию Дня защитника Отечества, пройдет в Южно-Сахалинске. Организаторами состязаний выступят базирующийся во Дворце детского (юношеского) творчества казачий клуб «Бунчук» и штаб Юнармии.

- Подобные военно-спортивные игры мы проводим регулярно. В этот раз они пройдут накануне мужского праздника. Список участников пока формируется, поэтому назвать точное их число невозможно. Обычно в играх участвуют порядка 8-10 команд, в каждой из которых 6 человек в возрасте от 7 до 14 лет. Во время состязаний воспитанники нашего клуба обучат сверстников казачьим обычаям и приемам, - рассказал руководитель «Бунчука» Владимир Чепига.

К сведению: казачье направление развивается в ДД(Ю)Т более 20 лет. В начале 90-х годов ХХ века оно образовалось в формате начальной школы полного дня как лицейские классы народной культуры казаков в помещениях Дворца от СОШ № 10. С 1997 года программа «Школа казачьей культуры» реализуется на базе школы № 4 и во Дворце. С той поры существуют казачий ансамбль «Бунчук», занятия по боевому плясу, народным играм и основам изо и декоративно-прикладному творчеству.