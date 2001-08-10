Семнадцать районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона

1 февраля на территории Углегорского, Томаринского, Охинского, Ногликского и Александровск-Сахалинского районов прогнозируется сильная метель, ветер 20-25 м/с, видимость 500 м и менее. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

На территории Холмского, Корсаковского, Тымовского, Невельского, Макаровского, Смирныховского, Поронайского, Анивского, Долинского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируется умеренный снег, метель, ветер 15-20 м/с. Кроме этого, в Южно-Курильском и Курильком районах прогнозируется умеренный снег, метель, ветер 20-25 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.