Сахалинский экологический фестиваль «Зеленый Калейдоскоп» начинает прием заявок

19-21 апреля 2019 года в г. Южно-Сахалинске состоится XXII региональный детский экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп». Об этом ТИА «Острова» сообщили в общественной организации «Родник».

Фестиваль с 1998 года ежегодно проводит Сахалинская областная общественная организация «Экологический центр «Родник» совместно с областным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Подготовкой фестиваля занимается оргкомитет, в состав которого входят специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, Дворца детского (юношеского) творчества, областного Института развития образования, волонтеры «Родника» - творческие педагоги, студенты, старшеклассники. Поддержку оказывают министерство образования, министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, средства массовой информации и коммерческие компании.

Главные цели фестиваля – обмен опытом и развитие сотрудничества детских экологических групп Сахалинской области, продвижение через творческие формы идеи сохранения природы островного края, формирование экологической культуры населения.

Тема фестиваля этого года: «ЭкоПуть», посвящается экологическим принципам устойчивого развития. Конкурсы «Домашнего задания» включают экологический проект, театральную постановку, визитку и ролик «#экопривычки». Программа фестиваля традиционно будет наполнена творческими и познавательными мастер-классами, знакомствами и дружеским общением.

Победители фестиваля получают дипломы, призы и звание лауреатов, остальным командам вручаются грамоты и призы по конкурсным номинациям. Для всех предоставляется возможность стать участниками летних полевых эколагерей «Родник».

Желающим участвовать в фестивале «Зеленый Калейдоскоп» необходимо подать заявки до 19 марта. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте «Родника».