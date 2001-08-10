Областные власти планируют построить новую школу в селе Озерском
Областные власти планируют построить новую школу в селе Озерском. Об этом стало известно во время рабочей поездки в Корсаковский городской округ исполняющего обязанности заместителя председателя регионального правительства Сергея Наумова. Он посетил учебные заведения в селах Дачное, Соловьевка и Озерское.
При посещении школ Сергей Наумов обратил внимание на то, что некоторые из них нуждаются в дополнительных площадях. В селе Дачном необходимо помещение под спортивный зал. Сейчас рассматривается вопрос о возведении пристройки.
Похожая проблема – в школе села Озерское. Количество учеников в этом населенном пункте с каждым годом растет. Учреждению нужна своя столовая с полноценной кухней, так как сейчас питание для детей – привозное.
– Руководство области рассматривает несколько вариантов для создания учебных мест в Озерском. Один из них – новая школа на 210 мест. Возможно, стоит построить школу-сад, так как детский сад в селе располагается в деревянном здании. Глава региона Валерий Лимаренко поручил подготовить обоснование для принятия оптимального решения, – сказал Сергей Наумов.
В Корсакове исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области также посетил площадку, где строится новая школа №3. Современное учебное заведение в районе строят впервые за последние полвека. Трехэтажное здание, состоящее из пяти блоков, будет стоять на месте ранее демонтированной школы № 3 по улице Окружной портового города. Строение рассчитано на 330 учащихся с 1 по 11 классы. В проекте предусмотрены спортивный блок с раздевалками, душевыми и санузлами, медицинский кабинет, а также группа продленного дня с игровыми, спальными комнатами и зонами отдыха. Рядом со школой появятся стадион с футбольным полем и площадка для игровых видов спорта. Главный вход в здание оборудуют пандусом для маломобильных групп жителей. По оценкам строителей, на сегодняшний день объект готов почти на 50 процентов.
Перед подрядной организацией поставлена задача не затягивать с завершением работ, так как Корсаков сегодня остро нуждается в новом образовательном учреждении. При строительстве школы в городе использован проект повторного применения, в перспективе эту документацию можно брать в работу и для возведения других подобных школ.
В ходе рабочей поездки в район Сергей Наумов проверил работу детских садов, изучив вопросы их кадрового обеспечения и материально-технического оснащения, а также уделив особое внимание качеству поставляемых в учреждения продуктов.
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