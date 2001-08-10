В Южно-Сахалинске продолжают совершенствовать работу светофора на пересечении Мира и Больничной
1 февраля во второй половине дня движение по ул. Больничной с запада на восток (от ул. Ленина до пр. Мира и выше) будет организовано только в одном, прямом направлении. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
На прошлой неделе режим работы светофора на пересечении ул. Больничной с пр. Мира был скорректирован для увеличения пропускной способности данного перекрестка для автомобилей, следующих по ул. Больничной с восточной стороны и сворачивающих в том числе на пр. Мира в южном направлении - в сторону выезда из города. Эта мера, по словам специалистов, позволила значительно, особенно в часы пик, разгрузить данный участок. И, самое главное, не наблюдается заторов на пр. Мира.
При этом все еще сложной остается ситуация с движением автомобилей по ул. Больничной с запада на восток. Это показал ежедневный мониторинг дорожной обстановки, который вели специалисты ДГХ совместно с ГИБДД. Дело в том, что при подходе машин, которые движутся с западной стороны ул. Больничной в восточном направлении, у пр. Мира фактически остается одна полоса, не считая небольшого расширения, которым пользуются водители, ставя авто в два ряда. Получается, одни едут прямо и направо, поворачивая на юг в сторону выезда из города, а другие сворачивают налево - в противоположном, северном, направлении.
И эта левая полоса - очень короткая. Фактически за один цикл она пропускает 3-5 машин. Люди больше времени тратят в ожидании, когда замигает желтый и они смогут проскочить. В итоге стоит вся полоса, создается затор. После нескольких дней мониторинга ситуации выяснили, что процент машин, которые поворачивают налево, довольно небольшой - не более 10% от общего трафика. В этой связи департаментом городского хозяйства совместно с ГИБДД принято решение запретить левый поворот. Сегодня установят соответствующий дорожный знак, предписывающий автомобилям двигаться в одном направлении - прямо. За счет этого сильно увеличится скорость прохождения перекрестка, а значит, ул. Больничная перестанет быть заторной, отметили в ДГХ.
Один момент - левым поворотом с ул. Больничной на пр. Мира пользуются водители нескольких городских автобусных маршрутов. Как отметили в ДГХ, для общественного транспорта левый поворот будет допустим. Сейчас этот вопрос прорабатывается с руководителями автотранспортных предприятий города.
Вместе с тем в ДГХ подчеркивают, что запрет левого поворота - временная мера. Кардинально исправить ситуацию поможет капитальный ремонт ул. Больничной от ул. Ленина до пр. Мира. Сейчас разрабатывается проект капремонта данного участка с возможным расширением перекрестка с пр. Мира. Работы планируется выполнить в следующем году.
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