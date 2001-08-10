Акция для школьников «Засветись! Стань заметней на дороге!» прошла в Южно-Сахалинске

В мероприятии, направленном на предупреждение детского травматизма на дорогах, приняли участие учащиеся школы № 11, их родители, а также педагоги. Эту акцию провели сотрудники городской Госавтоинспекции совместно с МБУ «Центр молодежных инициатив» Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Тема обеспечения безопасности школьников на дорогах в разгар учебного года особенно актуальна. Только за январь в Южно-Сахалинске произошло 4 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых 3 ребенка получили травмы различной степени тяжести. Согласно статистике, в ДТП чаще страдают дети, которым водители не предоставляют преимущество на пешеходных переходах.

И место проведения акции - нерегулируемый пешеходный переход на улице Ленина вблизи школы № 11 - было выбрано не случайно. Совсем недавно водитель автомобиля совершил наезд на ученицу этой школы, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

В ходе мероприятия участники проводили профилактические беседы со школьниками, а также с их родителями, раздавали листовки и световозвращающие элементы.

В планах организаторов проведение таких акций в ряде других школ города.