523 миллиона рублей государственной поддержки получили участники программы «Дальневосточный гектар»

Эксперты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) проанализировали статистические данные девяти субъектов ДФО, в которых реализуется программа «Дальневосточный гектар», чтобы выявить наиболее востребованные меры поддержки для получателей земельных участков. За время действия программы «Дальневосточный гектар» около 1,8 тысяч граждан воспользовались мерами господдержки. Общая сумма составила 522,7 миллиона рублей, сообщили в АРЧК ДВ.

Наиболее популярны среди участников программы «Дальневосточный гектар» такие меры поддержки, как субсидии, стимулирующие животноводство в личных подсобных хозяйствах, грант на поддержку создания хозяйств населения, грант «Начинающий фермер», предоставление льготы на древесину для ИЖС и субсидий на поддержку малых форм хозяйствования.

Наибольшая сумма выплат по различным мерам поддержки зафиксирована в Хабаровском крае – 263 миллионов рублей. В Сахалинской области получателям «дальневосточного гектара» предоставлена поддержка на 58 млн рублей, а в Приморье и Амурской области - на 49 и 48 млн рублей соответственно. В Якутии, участники программы «Дальневосточный гектар» получили поддержку на сумму более 40 миллионов рублей.

«Получатели «дальневосточных гектаров» пользуются существующими мерами поддержки, которые есть во всех регионах. Каждый третий из тех людей, кто получает гранты на развитие фермерства, субсидии на ведение сельского хозяйства на Дальнем Востоке, - это человек, который осваивает «дальневосточный гектар», - рассказал генеральный директор АРЧК ДВ Сергей Ховрат. «Это существенная помощь для начала и развития своего дела на «гектарах».

Для участников программы «Дальневосточный гектар» разработаны специализированные региональные меры поддержки. В Сахалинской области фермеры на «дальневосточных гектарах» получают субсидии на оплату до 50% лизинговых платежей на закупку спецтехники, гранты на приобретение семенного материала и минеральных удобрений. Кроме того, можно взять микрозайм под 5% годовых. Действует специальная ипотечная программа для индивидуального жилищного строительства на «гектарах» с условиями предоставления до 90% залоговой стоимости под 7% годовых. В Камчатском крае работает программа субсидирования индивидуального предпринимательства и КФХ на финансирование расходов связанных с осуществлением деятельности на «дальневосточных гектарах». Кроме того, предоставляются микрозаймы субъектам МСП до 1 млн рублей со ставкой 8% годовых. На территории Республики Саха (Якутия) разработан и реализуется проект «Якутский гектар», который предусматривает предоставление гражданам – участникам программы «Дальневосточный гектар» дополнительных земельных участков с целью расширения хозяйств. Здесь же действует и специальная кредитная программа, по которой можно получить до 1,5 млн рублей на обустройство участка по ставке от 11 до 14,5%. В Хабаровском крае разработан льготный микрозайм Дальневосточный» для субъектов малого и среднего предпринимательства – участников программы «Дальневосточный гектар» в размере до 3 млн. рублей на срок до 36 месяцев по ставке 7 % годовых.

Подробный перечень федеральных и региональных мер поддержки, которыми можно воспользоваться при освоении «дальневосточного гектара», размещен сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Напоминаем, что программа «Дальневосточный гектар» действует с 2016 года. В настоящий момент бесплатный земельный участок можно оформить в 9 субъектах Дальневосточного федерального округа. С 1 июля 2019 года программа «Дальневосточный гектар» стартует на территории Республики Бурятия и Забайкальского края. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства дачи или строительства индивидуального жилого дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров, подав коллективное заявление, для фермерского или рекреационного проекта.

Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду.