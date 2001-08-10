Учителей Сахалина приглашают провести урок «Чистый город начинается с тебя»

Учителей Сахалина приглашают провести интерактивный экологический урок «Чистый город начинается с тебя» для учеников 1-4 классов. Его задача - научить школьников снижать свой экологический след, например, с помощью ответственного обращения с отходами и экономии ресурсов. Основная цель проекта - сформировать у ребят понимание, что в решении глобальных экологических проблем важны ежедневные действия каждого. Об этом ТИА «Острова» сообщили в движении «ЭКА».

В ходе урока ребята будут раскрывать секреты героев-экоспасателей и выяснят, что чистота на улицах родного города во многом зависит от каждого из них - от того, как они обращаются с мусором и насколько рационально используют воду и электроэнергию. Кроме того, школьники смогут применить полученные знания и навыки на практике и с помощью учителей реализовать некоторые экоинициативы в своей школе: например, наладить раздельный сбор отходов, подарить вещам вторую жизнь, организовать посадку деревьев в школьном дворе или сдать макулатуру в переработку. Для ребят это пример того, как с помощью простых действий можно сделать мир вокруг лучше и помочь природе.

Для того чтобы провести урок в своих классах, учителям необходимо зарегистрироваться на специальном сайте экоспасатели.рф и скачать материалы занятия, которые были подготовлены профессиональными педагогами и методистами, биологами, экологами, дизайнерами. Каждый комплект включает методическое пособие и видеогид для подготовки урока, красочную анимированную презентацию, набор материалов для выполнения интерактивных игровых заданий и складную книжку-памятку с полезными советами, которую ребята смогут забрать с собой.

После проведения урока все учителя, приславшие фотографии и отзыв о проведенном занятии, получат именной диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы.