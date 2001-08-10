В Южно-Сахалинске выбирают проект застройки нового микрорайона

Презентация проектов муниципального конкурса по выбору архитектурно-планировочного решения застройки нового микрорайона стала логическим продолжением первой южно-сахалинской градостроительной конференции. Почти все конкурсанты накануне представили свои лучшие практики и наработки в градостроительной сфере на мастер-классах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

На земельном участке площадью 26 гектаров в юго-восточной части города (вдоль пр. Мира, напротив ТРК «Сити Молл») планируется возвести современный микрорайон с жилыми домами, школой, детским садом и сопутствующей инфраструктурой. Накануне в областной библиотеке участники конкурса, который проводит департамент архитектуры и градостроительства, представили свое видение застройки территории.

- Конкурс получил большой отклик. С проектами приехали представители ведущих архитектурных компаний из разных городов страны, а также всемирно известного бюро Zaha Hadid Architects, - отмечает мэр Сергей Надсадин. - Сейчас наша задача - выбрать оптимальное, подходящее Южно-Сахалинску архитектурно-градостроительное решение, которое ляжет в основу дальнейшей работы по проектированию микрорайона.

О своем участии заявили 10 компаний, 8 из них в установленный срок представили работы конкурсной комиссии. Это ООО «Градостроительные решения» (г. Москва), ООО «ИТП «Урбаника» (г. Санкт-Петербург), ООО «Оферта Диалог» (г. Владивосток), ОАО «МОСПРОЕКТ-2» (г. Москва), консорциум Zaha Hadid Architects (Великобритания) и архитектурное бюро «Капитель» (г. Южно-Сахалинск), ООО «Проектная мастерская «Атриум-Партнер» (г. Хабаровск), ООО «Инициатива Инжпроект» (г. Москва) и ООО «Дальневосточная архитектурная компания» (г. Хабаровск).

Все проекты разработаны на основе анализа территории застройки в соответствии с градостроительными требованиями и нормами СанПиН. Участники представили различные варианты расположения и этажности жилых домов (от 5 до 15 этажей), квартирографию, плотность застройки, учли велопешеходные связи, парковки (многоуровневые, гостевые), озеленение, расположение объектов образования, конфигурации зданий и фасадных решений.

В презентации приняли участие члены конкурсного жюри, представители строительных и архитектурных компаний, жители города. Для оценки концепций были привлечены независимые эксперты общественных организаций и архитектурных бюро. В их числе генеральный директор проектного бюро «UNK project» Юлий Борисов, вице-президент Союза архитекторов России Дмитрий Наринский и генеральный директор ООО РТДА Марина Лепешкина.

Как отметили в департаменте архитектуры и градостроительства, при реализации таких масштабных проектов муниципалитету важно услышать мнение как экспертов, так и общественности. Итоги конкурса подведут в понедельник.