Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2019
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Приостановлено междугороднее пассажирское сообщение на юге Сахалина
11:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Приостановлено междугороднее пассажирское сообщение на юге Сахалина

В связи с ухудшением погодных условий, приостановлено междугороднее автобусное сообщение по маршрутам: «Южно-Сахалинск – Углегорск»,  «Южно-Сахалинск - Шахтерск». Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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