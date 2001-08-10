Южносахалинцам напоминают, что парковаться на детских площадках запрещено

Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска продолжают выявлять факты парковки автомобилей на детских площадках и в очередной раз призывают водителей быть сознательными и внимательными. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Даже если из-за снега не виден бордюр или граница детской площадки, это не освобождает нарушителя от ответственности. Территория детских площадок предназначена только для прогулок детей. Парковка и выгул собак в данных местах запрещены правилами благоустройства города.

Работа по выявлению и фиксации административных правонарушений, связанных с размещением транспортных средств, ведется с помощью автоматического программно-аппаратного комплекса «Дозор-МП». Напомним, что аппарат на базе планшетного компьютера со специальным программным обеспечением устанавливает точное место нарушения с помощью GPS/ГЛОНАСС и электронной карты местности, на которой отображены границы территорий различного назначения, в том числе детских и спортивных площадок.

На основании полученных фотографий и других данных программой автоматически формируется постановление об административном правонарушении, которое по почте отправляется для оплаты штрафа. Размеры административного штрафа: для граждан - до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - до 10 тысяч, для юридических лиц - до 50 тысяч.

С начала работы комплекса «Дозор-МП» зафиксировано, сформировано и направлено водителям 47 постановлений об административном правонарушении за парковку на детских площадках на сумму 47 тысяч рублей.

Администрация города призывает жителей быть бдительными и сообщать о подобных фактах на электронный адрес: o.koshelenko@yuzhno-sakh.ru, с приложением фотографий транспорта и адреса его размещения.