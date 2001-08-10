Тихоокеанское
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17:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Семнадцать районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона

2 февраля на территории Охинского, Ногликского и Александровск-Сахалинского районов прогнозируется усиление ветра 15-20 м/с, на побережьях 20-25 м/с ночью умеренный снег. Также на территории Холмского, Корсаковского, Тымовского, Невельского, Макаровского, Углегорского, Томаринского, Поронайского, Анивского, Долинского, Смирныховского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируется усиление ветра 15-20 м/с, на побережьях метель. Кроме того, в Южно-Курильском и Курильском районах прогнозируется умеренный снег, метель, ветер 25-30 м/с, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.

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