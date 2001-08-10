Школьники Южно-Сахалинска проводят профилактику наркомании при помощи науки
В Южно-Сахалинске состоялся городской конгресс школьников по борьбе с курением и наркоманией. Развитие волонтерства как способа профилактики употребления психоактивных веществ и мода на ЗОЖ среди подростков - в презентациях 10 исследований учащихся были затронуты эти и другие актуальные вопросы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В конгрессе приняли участие школьники 8-11-х классов общеобразовательных учреждений Южно-Сахалинска и волонтерские отряды по пропаганде здорового образа жизни, изучающие или исследующие проблемы профилактики наркомании и наркопреступности.
- Больше всего в ходе подготовки работы нас поразила общероссийская статистика: очень много молодых людей в стране употребляют наркотические вещества. Пугает и то, что среди них немало ВИЧ-положительных, поделились одиннадцатиклассницы из гимназии №3 Южно-Сахалинска Мария Помыткина и Мария Калмыкова. Для своего доклада девушки выбрали тему «Подростковый наркотизм: социальный анализ и профилактика».
Работа над исследованиями для городского конгресса началась в прошлом году. Сейчас школьникам предстояла публичная презентация собранных материалов и защита гипотез, выдвинутых ими в докладах. В ходе подготовки своих работ подростки изучали статистику смертности в результате применения ПАВ, последствия их воздействия на организм. Ребята также анализировали причины потребления наркотиков. Среди прочих была названа мода молодежи на употребление наркотических веществ и существующее среди подростков ошибочное мнение, что наркомания эффективно и легко лечится.
Часть научных исследований была посвящена вопросам профилактики употребления ПАВ. Так, учащиеся школы №4 рассказали о существующем в их образовательном учреждении волонтерском движении Active life.
- С одной стороны, подростковый возраст характеризуется стремлением к росту свободы и независимости от взрослых, с другой - к объединению в группы со сверстниками. Именно в это время группа становится для подростка местом осуществления потребностей в общении, самореализации и уважении. Поэтому эффективным способом является работа в своей среде со сверстниками, - отметила в исследовании высокую роль волонтерского отряда в профилактике наркомании ученица 8-го класса школы № 4 Дарья Капылова.
Ее работа была признана одним из лучших исследований конгресса. Победителями также стали: учащаяся школы № 8 Петровская Ирина, Галушка Даниил и Мытарева Виктория из СОШ № 16, Помыткина Мария и Калмыкова Мария из гимназии № 3.
При публичной защите исследований конкурсной комиссией учитывались актуальность и новизна работы, обоснованность теоретических и практических выводов и возможность их применения в практике профилактической работы, а также ряд других критериев.
- Задачи конгресса - пропаганда научных знаний о здоровье, развитие интереса к исследовательской деятельности, но главное - мы проводим данное мероприятие с целью пропаганды здорового образа жизни и выработки поведенческих навыков, направленных на изменение отношения подростков к курению и наркомании, - рассказал ведущий советник отдела обеспечения функционирования и безопасности системы образования департамента образования Южно-Сахалинска Николай Неретин.
Все работы должны были соответствовать теме одной из 4 номинаций:
- сущность и содержание профилактики наркомании и наркопреступности;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование антинаркотического мировоззрения среди детей и молодежи;
- работа общественных объединений по профилактике наркомании;
- организация профилактики наркомании и наркопреступности в сфере досуга молодежи.
Всем участникам конгресса вручены свидетельства, победители и призеры получили дипломы и памятные сувениры.
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