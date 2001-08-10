Тихоокеанское
информационное агентство
5 Февраля 2019
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Семь районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона
08:10, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южные районы Сахалинской области окажутся под воздействием циклона

После обеда 4 февраля на территории Холмского, Корсаковского, Невельского, Анивского и Долинского районов прогнозируется снег, метель, ветер 15-20 м/с, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:

  • без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;
  • уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;
  • отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;
  • туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;
  • остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;
  • при необходимости обращаться в дежурные службы.

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