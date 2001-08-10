У сахалинских федеральных льготников появилась прибавка

С 1 февраля на 4,3 процента увеличился размер ежемесячных денежных выплат и стоимость набора социальных услуг федеральным льготникам. В эту категорию входят инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами, и другие.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении российского пенсионного фонда по Сахалинской области, ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) и стоимость набора социальных услуг (НСУ) проиндексированы в этом году на 4,3 процента, исходя из фактического индекса роста потребительских цен за прошлый год.

Перерасчет произведен 25 тыс. 187 федеральным льготникам Сахалина и Курил.

Максимальная сумма ЕДВ — 5 тыс. 403,22 рубля с учетом отказа от набора социальных услуг - у инвалидов Великой Отечественной войны; участников войны, ставших инвалидами; военных, ставших инвалидами в результате ранения при исполнении и бывших несовершеннолетних узников, признанных инвалидами в связи с общим заболеванием.

А у инвалидов 1 группы, также с учётом отказа от НСУ, ежемесячная выплата составила 3 тыс. 782,94 рубля, у инвалидов 2 группы — 2 тыс. 701,62 рубля, у инвалидов 3 группы — 2 тыс. 162,67 рубля. У детей-инвалидов и инвалидов-чернобыльцев ежемесячная денежная выплата увеличилась до 2 тыс. 701,62 рубля.

Стоимость набора социальных услуг, как одной из составляющих ежемесячной денежной выплаты, с 1 февраля составила 1 тыс. 121,42 рубля. Из них 863,75 рубля выделяется на лекарства, 133,62 рубля — на санаторно-курортное лечение, 124,05 рубля - на проезд.

Напоминаем, в составе набора социальных услуг предоставляются три социальные услуги:

Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, в санаторно-курортные организации, определённые в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Напоминаем. Если вы получаете денежный эквивалент всего набора социальных услуг (НСУ) или отдельных его частей и захотите с 1 января 2020 года опять воспользоваться набором социальных услуг в натуральном выражении или право на их получение появится у вас впервые, то заявление в Пенсионный фонд необходимо подать до 1 октября 2019 года.

В каждой клиентской службе территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области в будние дни, в течение рабочего времени, работают телефоны для консультирования граждан. Ознакомиться с полным списком телефонных номеров клиентских служб можно на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса», подраздел «Отделение».