Тихоокеанское
информационное агентство
5 Февраля 2019
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12:49, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Билеты в Сахалинский зоопарк подешевели до 100 рублей

Сахалинский зооботанический парк объявляет акцию по снижению стоимости входных билетов в будние дни для взрослых и детей. Об этом ТИА "Острова" сообщили в учреждении.

Акция стартует с сегодняшнего дня, 4 февраля и продлится до 28 февраля 2019 года включительно. Теперь посетить зоопарк в будний день можно по сниженной цене. Стоимость входного взрослого билета составит 100 рублей, детский билет обойдется в 50 рублей.

Зоопарк работает ежедневно с 10:00 до 18:00, касса в будние дни до 17:00, в выходные и праздничные дни до 17:30.

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