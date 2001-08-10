Госавтоинспекторы в Южно-Сахалинске провели акцию «Засветись!»

Госавтоинспекторы города Южно-Сахалинска, совместно с центром молодежных инициатив и педагогами школы № 11, провели акцию «Засветись! Стань заметней на дороге!», на которой детей и подростков призвали использовать световозвращающие элементы.

Как сообщили ТИА «Острова» в ГАИ, местом проведения акции стал нерегулируемый пешеходный переход улицы Ленина, вблизи школы № 11 города Южно-Сахалинска.

С начала года в городе Южно-Сахалинске произошли 3 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых 3 ребенка получили травмы различной степени тяжести. Согласно проведенному анализу, на дорогах областного центра в ДТП чаще подвергаются опасности дети – пешеходы, которым водители не предоставляют преимущество на пешеходных переходах.

В ходе мероприятия, участники акции проводили профилактические беседы со школьниками и с их родителями. Сотрудник полиции рассказывала о том, что на одежде необходимо иметь световозвращиющие элементы и разъясняла, куда необходимо их крепить, чтобы они были более эффективными и обеспечивали безопасность пешеходов. Далее, организаторы акции раздавали всем школьникам, которые направлялись в образовательные учреждения агитационные листовки и световозвращающие элементы.

Таким образом, участники мероприятия обратили внимание учащихся к проблеме детского травматизма и призвали всех участников дорожного движения стать более внимательными и заметными на дорогах.