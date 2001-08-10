К «Детям Азии» в Южно-Сахалинске выпустили карту города

Сахалинский туристско-информационный центр выпустил новые карты города в преддверии игр «Дети Азии». Карта выполнена в зимней цветовой гамме с маскотами игр «Дети Азии» и зимними фото Сахалина.

«Мы уже выпускали карты пешеходных маршрутов, когда Сахалинская область принимала чемпионат WorldSkills Russia. Опираясь на этот опыт, специалисты ТИЦ подготовили карту специально для I зимних международных спортивных игр «Дети Азии», – рассказал руководитель ТИЦ Олег Романов.

Обновленные карты Южно-Сахалинска были подготовлены с учетом специфики игр. В них добавлены такие блоки, как:

«Спортивные объекты» с адресами и контактами всех спортивных сооружений, задействованных во время игр «Дети Азии»;

«Зимние туры на Сахалине», который включает в себя самые популярные зимние экскурсии острова и контакты островных туроператоров;

«Топ 5 зимних активностей Сахалина», рассказывающий о самых важных причинах посетить Сахалин в зимнее время;

Блок «Музеи Южно-Сахалинска», добавленный для того, чтобы гости области смогли самостоятельно посетить культурно-познавательные объекты города.

Один из блоков включает в себя телефоны экстренных и справочных служб, чтобы каждый мог получить срочную помощь при необходимости.

На оборотной стороне – карта города Южно-Сахалинска с указанием средств размещения, спортивных объектов, торговых центров и мест продажи сувенирной продукции, а также популярные пешеходные экскурсионные маршруты для самостоятельного изучения столицы Сахалинской области.

«Карта стала еще более информативной и безусловно поможет гостям города свободно ориентироваться и максимально комфортно и интересно провести свободное от соревновательного и тренировочного процесса время», – отметил руководитель ТИЦ.

Карта Южно-Сахалинска выпущена на русском и английском языках. Любой желающий сможет взять свою карту в главном офисе ТИЦ на Коммунистическом проспекте, 18, на стойках ТИЦ в аэропорту и на «Горном воздухе», во всех местах размещения участников игр «Дети Азии», в музеях города, в здании Сахалинской областной Думы и в здании правительства Сахалинской области, а также в комплексе ЦТВС.

Сахалинский туристско-информационный центр также оснастил буклетницами каждую точку размещения гостей игр. В них будут размещаться все выпущенные печатные материалы о Сахалинской области, экскурсионных программах, развлечениях и местах питания.