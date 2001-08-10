В холмском техникуме могут начать готовить бакалавров

Областные власти планируют создать условия для получения высшего образования в Холмске. Об этом стало известно во время рабочей поездки в район исполняющего обязанности заместителя председателя областного правительства Сергея Наумова, сообщили ТИА «Острова» в региональном органе власти. В портовом городе он посетил Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса.

По поручению главы региона областное правительство сейчас изучает возможность открытия на базе образовательного учреждения бакалавриата. Развитая материально-техническая база техникума позволяет готовить специалистов высокого уровня, в том числе по программам высшего образования.

– Глава области Валерий Лимаренко поставил задачу обсудить этот вопрос с общественностью, представителями сферы образования и работодателями, которые хорошо знают рынок труда. Очень важно готовить специалистов для конкретного производства, чтобы после получения дипломов они были гарантированно трудоустроены, – отметил Сергей Наумов. – Кроме того, новая специальность повысит статус учебного заведения. В сахалинских техникумах пока нет бакалавриата, но законодательство предусматривает такую возможность.

В ходе рабочей поездки заместитель председателя областного правительства также посетил школы и детские сады городского округа. В школе села Чапланово было дано поручение – рассмотреть возможность строительства пристройки к столовой. Для соответствия нормам в образовательном учреждении требуется расширение площади пищеблока. А в детском саду «Солнышко» в Холмске поручено провести экспертизу необходимых ремонтных работ.

Кроме того, Сергей Наумов осмотрел земельный участок на улице Некрасова в новом планировочном районе Холмска. Там в ближайшие три года планировалось возвести школу на 400 мест, чтобы ликвидировать вторую смену в районе.

– В островной области отмечается положительная динамика рождаемости, поэтому мы прорабатываем вопрос, возможно ли построить на этой земле школу для большего числа учащихся. Например, существует типовой проект учебного заведения на 500 мест. Он уже прошел все экспертизы, и, если использовать его, можно ускорить начало строительства, – сказал зампред областного правительства.

Данный проект используется при строительстве современной школы в селе Дальнем. В образовательном учреждении, кроме просторных учебных классов, предусмотрены студия живописи, производственные мастерские для уроков технологии, где школьники смогут освоить резьбу по дереву и металлу, шитье и кулинарию. В естественнонаучных лабораториях установят современное цифровое оборудование. Будет обустроен класс для занятий техническим творчеством – робототехникой, 3D-моделированием.

Напомним, за два года в островном регионе планируется возвести 12 новых школ и пристроек к существующим. Будет создано более 5 тысяч учебных мест. На эти цели в областном бюджете запланировано 4,3 миллиарда рублей.