На конкурс общественно значимых проектов «Единой России» от первичных отделений Партии поступило шесть тысяч заявок по решению конкретных проблем людей на местах. Всего в этом году будет отобрано около 200 заявок. Таким образом, на один грант претендует свыше 30 проектов. В течение ближайшего месяца конкурсная комиссия определит победителей, которые получат гранты для реализации проектов. Об этом заявил секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак, подводя итоги первого этапа конкурса.

«Основная работа в интересах людей идет на уровне первичных партийных отделений. Поощрять и стимулировать эту работу – важная задача «Единой России», поэтому на XVIII Съезде мы дали старт первому конкурсу социальных проектов для «первичек» и выделили гранты на реализацию лучших инициатив. К 1 февраля в Центральный исполком Партии поступило шесть тысяч заявок с предложениями по решению проблем конкретных дворов, улиц и поселков. Активность участников превысила все ожидания – получилось примерно 30 заявок на один грант», – отметил он.

По словам Турчака, разброс проектов по тематике очень широк. «Здесь и строительство хоккейной коробки, и приобретение медицинского прибора для сельского ФАПа, и создание киноклуба для людей старшего возраста. Главное, что объединяет заявки, – все они основаны на реальных запросах людей и могут быть исполнены в разумные сроки», – рассказал секретарь Генсовета Партии.

«Хочу еще раз напомнить коллегам из региональных отделений, что ни одна инициатива «первичек» не должна оставаться без поддержки. Наша прямая обязанность – всячески помогать им во всех полезных делах», – заключил Турчак.

Как сообщила руководитель регионального исполкома «Единой России» Татьяна Запольских, от Сахалинской области было подано 15 заявок на участие в конкурсе. Наиболее активные – Томаринское и Южно-Сахалинское местные отделения. Большинство тем конкурса – благоустройство территории, патриотическое воспитание, развитие спорта в малых населенных пунктах.

Напомним, максимальная сумма гранта составит 200 тысяч рублей, победителей будут выбирать отдельно в трех категориях: первая – сельские первичные отделения, вторая – городские первичные отделения, и третья – первичные отделения, действующие на территории административных центров субъектов.