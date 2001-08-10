Шесть тысяч заявок прислали на конкурс общественных проектов от "Единой России"
На конкурс общественно значимых проектов «Единой России» от первичных отделений Партии поступило шесть тысяч заявок по решению конкретных проблем людей на местах. Всего в этом году будет отобрано около 200 заявок. Таким образом, на один грант претендует свыше 30 проектов. В течение ближайшего месяца конкурсная комиссия определит победителей, которые получат гранты для реализации проектов. Об этом заявил секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак, подводя итоги первого этапа конкурса.
«Основная работа в интересах людей идет на уровне первичных партийных отделений. Поощрять и стимулировать эту работу – важная задача «Единой России», поэтому на XVIII Съезде мы дали старт первому конкурсу социальных проектов для «первичек» и выделили гранты на реализацию лучших инициатив. К 1 февраля в Центральный исполком Партии поступило шесть тысяч заявок с предложениями по решению проблем конкретных дворов, улиц и поселков. Активность участников превысила все ожидания – получилось примерно 30 заявок на один грант», – отметил он.
По словам Турчака, разброс проектов по тематике очень широк. «Здесь и строительство хоккейной коробки, и приобретение медицинского прибора для сельского ФАПа, и создание киноклуба для людей старшего возраста. Главное, что объединяет заявки, – все они основаны на реальных запросах людей и могут быть исполнены в разумные сроки», – рассказал секретарь Генсовета Партии.
«Хочу еще раз напомнить коллегам из региональных отделений, что ни одна инициатива «первичек» не должна оставаться без поддержки. Наша прямая обязанность – всячески помогать им во всех полезных делах», – заключил Турчак.
Как сообщила руководитель регионального исполкома «Единой России» Татьяна Запольских, от Сахалинской области было подано 15 заявок на участие в конкурсе. Наиболее активные – Томаринское и Южно-Сахалинское местные отделения. Большинство тем конкурса – благоустройство территории, патриотическое воспитание, развитие спорта в малых населенных пунктах.
Напомним, максимальная сумма гранта составит 200 тысяч рублей, победителей будут выбирать отдельно в трех категориях: первая – сельские первичные отделения, вторая – городские первичные отделения, и третья – первичные отделения, действующие на территории административных центров субъектов.
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