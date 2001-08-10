Семь районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона

Ночью 5 февраля на территории Невельского, Холмского, Корсаковского, Анивского и Долинского районов прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, слабая метель, ветер 19-24 м/с. Кроме того, 5 февраля в Южно-Курильском и Курильском районах прогнозируется небольшой и умеренный снег, метель, ветер 25-30 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Ранее ТИА "Острова" сообщало о непогоде сегодня, 4 февраля. В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.