Проекты застройки нового микрорайона Южно-Сахалинска рассмотрят на градостроительном совете

По итогам презентаций по выбору архитектурно-планировочного решения застройки участка в юго-восточной части областного центра (вдоль пр. Мира, напротив ТРК «Сити Молл») претендентами на победу стали три участника: ООО «Оферта Диалог» (г. Владивосток), консорциум Zaha Hadid Architects (Великобритания), ООО «Проектная мастерская «Атриум-Партнер» (г. Хабаровск). Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Напомним, администрация Южно-Сахалинска видит на этой территории современный микрорайон с жилыми домами, школой, детским садом и сопутствующей инфраструктурой. При этом, поскольку микрорайон расположится на въезде в город, особое внимание необходимо обратить на архитектурные решения. Кроме того, в мэрии считают, что при реализации таких масштабных проектов важно услышать мнение как можно большего числа экспертов. Чтобы подойти к определению победителя, решено вынести проекты для обсуждения на областной градостроительный совет.

Планируется, что он состоится в ближайшее время (в течение февраля).