Проекты застройки нового микрорайона Южно-Сахалинска рассмотрят на градостроительном совете
По итогам презентаций по выбору архитектурно-планировочного решения застройки участка в юго-восточной части областного центра (вдоль пр. Мира, напротив ТРК «Сити Молл») претендентами на победу стали три участника: ООО «Оферта Диалог» (г. Владивосток), консорциум Zaha Hadid Architects (Великобритания), ООО «Проектная мастерская «Атриум-Партнер» (г. Хабаровск). Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Напомним, администрация Южно-Сахалинска видит на этой территории современный микрорайон с жилыми домами, школой, детским садом и сопутствующей инфраструктурой. При этом, поскольку микрорайон расположится на въезде в город, особое внимание необходимо обратить на архитектурные решения. Кроме того, в мэрии считают, что при реализации таких масштабных проектов важно услышать мнение как можно большего числа экспертов. Чтобы подойти к определению победителя, решено вынести проекты для обсуждения на областной градостроительный совет.
Планируется, что он состоится в ближайшее время (в течение февраля).
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 11:25 29 Января В Поронайске построят новую школу на 800 мест
12:24 29 Января Самые современные в России рельсовые автобусы начнут курсировать по Сахалину
14:14 31 Января Валерий Лимаренко сообщил Владимиру Путину о готовности Сахалина к международным играм «Дети Азии»
13:44 31 Января В Южно-Сахалинске семь школ уже завершили набор в первые классы
20:52 6 Января В Южно-Курильск прибыл огонь I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»
16:35 11 Января Валерий Лимаренко: подготовка к играм «Дети Азии» идет по графику
16:53 14 Января Валерий Лимаренко распорядился закупить дополнительную снегоуборочную технику
16:01 15 Января Пятнадцать районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона
Выбор редакции
- 13:55 Вчера В феврале жители Холмского района получат обновленный Единый платежный документ
- 12:49 Вчера Билеты в Сахалинский зоопарк подешевели до 100 рублей
- 11:48 Вчера Сахалинку ожидает наказание за порчу имущества, подлежащего аресту
- 09:56 Вчера Натан, Миша Марвин, Джей Мар и Terry выступят на площадках игр «Дети Азии»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?